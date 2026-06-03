El elenco de la IV Región podría dejar de ejercer su localía en su propia casa.

La ilusión de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores convive con una preocupación que los hinchas arrastran desde hace varios años. Y es que la CONMEBOL oficializó la programación de los octavos de final, pero dejó en suspenso un detalle clave: la localía de los Piratas para la revancha ante Platense.

El cuadro aurinegro enfrentará al conjunto argentino en una histórica serie de eliminación directa. El partido de ida quedó fijado para el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López, casa del “Calamar” en Buenos Aires.

La revancha se disputará una semana después, el miércoles 19 de agosto, también a las 18:00 horas. Sin embargo, en la programación publicada por la CONMEBOL no aparece el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso como sede del compromiso, sino que figura simplemente como “a definir”.

La situación encendió rápidamente las alarmas entre los seguidores coquimbanos, quienes recuerdan perfectamente uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del club a nivel internacional.

El fantasma de la Sudamericana 2020 vuelve a aparecer en Coquimbo

La incertidumbre trae a la memoria lo ocurrido durante las semifinales de la Copa Sudamericana 2020, cuando el “Pirata” debía recibir a Defensa y Justicia en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En aquella oportunidad, la CONMEBOL suspendió el encuentro debido a casos de COVID-19 detectados en la delegación argentina. Lo que parecía una medida temporal terminó transformándose en una de las mayores controversias del torneo.

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Coquimbo ve su localía en peligro para los octavos de Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

Pese a que la situación sanitaria afectaba al elenco trasandino, el organismo sudamericano decidió trasladar el partido a Paraguay, quitándole la localía al conjunto chileno y obligándolo a disputar el encuentro en terreno neutral.

La medida fue duramente cuestionada por dirigentes, jugadores e hinchas del “Barbón”, quienes consideraron que el club fue perjudicado por una situación ajena a su responsabilidad. Finalmente, Coquimbo quedó eliminado y la polémica continúa siendo recordada como una de las decisiones más controvertidas de la CONMEBOL en los últimos años.

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Por ahora no existe una explicación oficial respecto a la ausencia del Sánchez Rumoroso en la programación de los octavos de final. Mientras tanto, desde el club esperan que la incertidumbre se resuelva pronto y que el equipo pueda ejercer su localía en casa para buscar el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

DATOS CLAVE

Coquimbo Unido enfrentará a Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido de ida se jugará el miércoles 12 de agosto en Buenos Aires.

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