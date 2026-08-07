La poderosa razón por la que Juan Martín Lucero le dijo NO a Independiente y se queda en Universidad de Chile

La razón por la que Juan Martín Lucero le dijo que no a Independiente de Avellaneda para quedarse en la U.

Universidad de Chile ha tenido varias novedades dentro de lo que ha sido esta recta final del mercado de pases en el fútbol chileno, en donde el conjunto que comanda Fernando Gago ha podido oficializar a dos refuerzos y tendría a un tercero a detalles de concretarse.

Con la llegada de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, quienes ya han sido oficializados en el club, y la del portero Jordan García, quien aún afina sus últimos detalles para arribar a Chile y ser oficializado en la U, estarían los tres fichajes del ‘Romántico Viajero en este mercado.

Pero no solo de arribos se habla en la U, ya que también ha existido la posibilidad de que otros jugadores puedan dejar el club en este mercado, en donde las últimas semanas surgió la posibilidad de una posible partida del delantero Juan Martín Lucero.

El ‘Gato’ recibió una propuesta por parte de Independiente de Avellaneda, que hoy dirige Gustavo Quinteros, un viejo conocido del atacante, para poder reforzar el ataque del ‘Rojo’ en este 2026, rumor que se que apagó por completo tras la negativa del delantero.

Lucero seguirá en la U | Foto: Photosport

La razón del NO de Lucero a Independiente

El delantero de la Universidad de Chile, Juan Martín Lucero cerró las puertas para un retorno a Independiente de Avellaneda en este mercado de pases por una importante razón que se dio a conocer en las últimas horas.

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El periodista argentino, Matías Martínez informó en el programa ‘De La Cuna al Infierno’ en Youtube sobre lo que fue la negativa de Lucero para poder retornar a Independiente, en donde tampoco estaban muy convencidos de poder ficharlo.

“(Lucero) No convenció por completo al Cuerpo Técnico y tampoco estaba convencido de volver el ‘Gato’, le ofrecían tres veces menos de lo que ganaba en Chile”, fue lo que señaló el periodista.

De esta forma, la chance de que Juan Martín Lucero deje la Universidad de Chile en este mercado y parta a Independiente se esfuma por completo, en la que el delantero trabajará con todo para poder mejorar su rendimiento de cara al segundo semestre.