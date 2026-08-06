Mientras Universidad Católica sigue sin fichajes, Estudiantes de La Plata está a un paso de cerrar este bombazo

Estudiantes de La Plata se la juega con este fichajazo para enfrentar a Universidad Católica.

El mercado de pases ya empieza a entrar en la recta final dentro de Sudamérica, en la que varios equipos de nuestro continente esperan poder reforzar sus planteles para lo que será la segunda parte del 2026.

Uno de los clubes que desea poder reforzar su plantilla para la segunda parte del año es Estudiantes de La Plata de Argentina, quien se enfrentará en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

El conjunto argentino no ha podido reforzarse en lo que va de este mercado y antes de la serie con los ‘Cruzados’, quiere dar un gran golpe en esta ventana de transferencias con el fichaje de un ex seleccionado argentino.

En las últimas horas el periodista Gianluca Di Marzio informó en su cuenta de ‘X’ que Estudiantes de La Plata tiene todo listo para que el atacante, Joaquín Correa sea nuevo refuerzo del conjunto ‘Pincharrata’.

Correa a un paso de Estudiantes de La Plata | Foto: Getty Images

“Joaquín Correa regresa al Estudiantes. Estudiantes está finalizando el acuerdo con el Botafogo para una transferencia definitiva; para Correa se prepara un contrato de dos años. El agente del jugador acortó las distancias entre los dos clubes, permitiendo el regreso a casa de su cliente”, informó.

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De esta forma, en la Universidad Católica miran con atención lo que puede ser el mercado de su rival en la Copa Libertadores, en la que sorprendería con el arribo de Correa para su llave por los octavos de final.

Joaquin Correa torna all'Estudiantes a titolo definitivo. Il giocatore firmerà un contratto biennale — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2026

¿Cuándo serán los partidos de Universidad Católica y Estudiantes por la Copa Libertadores?

Los duelos entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputarán el martes 11 de agosto en Argentina a partir de las 20:30 hora.

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El duelo de vuelta está pactado para el martes 18 de agosto a partir las 20:30 horas en Chile. Ambos encuentros los podrás ver de forma exclusiva en Disney+.