Universidad de Chile y la noticia de mercado que ilusiona a sus hinchas: “Me dicen que…”

La importante noticia de mercado que entregan en la Universidad de Chile en las últimas horas.

Universidad de Chile ha dado qué hablar dentro de lo que ha sido el mercado de pases, en donde los ‘Azules’ han podido conseguir fichajes de cara al segundo semestre, algo que sin duda ha sido una gran noticia para el plantel.

El estratega azul, Fernando Gago conversó con la directiva del ‘Romántico Viajero’ y le dejó en claro los puestos que deseaba reforzar para poder nutrir su plantilla para poder luchar por el torneo y quedarse con la Copa Chile.

Por esto, las llegadas del atacante Gonzalo Reyna, el mediocampista Tobías Reinhart y el portero Jordan García, quien aún no es oficializado, han causado mucha sorpresa dentro de los hinchas de la U, quienes esperan que los refuerzos rindan.

Cuando se pensaba que la Universidad de Chile pondría punto final a lo que es esta ventana de transferencias, en las últimas horas se dio a conocer una importante información que ilusiona con todo al pueblo azul.

En la U no se retiran del mercado | Foto: Photosport

La U aún no se retira del mercado

El periodista nacional, Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y habló de lo que es el mercado azul , en la que informó de que en la Universidad de Chile aún no se despiden de este mercado y podrían buscar un nuevo fichaje.

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“Me dicen que todavía se puede esperar un último refuerzo, un último esfuerzo, todo depende de la oportunidad de mercado”, declaró.

Concluyendo, Caamaño explicó que en la Universidad de Chile se gastó su dinero en esta ventana de mercado para conseguir el fichaje de Tobías Reinhart y si ahora llega un nuevo fichaje, será por una oportunidad.

“El dinero se lo gastaron en el argentino de 26 años por 700 mil euros, Tobías Reinhart”, cerró.