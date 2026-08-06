Universidad de Chile oficializa un nuevo refuerzo para lo que será el segundo semestre.

Universidad de Chile vive hoy en día a fondo lo que es este mercado de pases, en donde los ‘Azules’ buscan reforzar su plantel tanto a nivel masculino como femenino de cara a la segunda parte del año

Hace unos instantes, desde el ‘Romántico Viajero’ se ha revelado una gran noticia, en la que se dio a conocer un nuevo refuerzo para el club y que proviene desde el fútbol paraguayo.

La Universidad de Chile Femenina oficializó la llegada de la delantera paraguaya, Fátima Acosta para esta segunda parte del año, en la que proviene de Cerro Porteño de Paraguay.

Desde las redes sociales del club hicieron oficial el arribo de la atacante de 21 años, quien llega a darle un nuevo aire al ataque de la Universidad de Chile para este segundo semestre.

“La joya paraguaya ya es azul. Fátima Acosta llega a las Leonas para aportar toda su velocidad, talento y desequilibrio por las bandas”, indicaron desde las redes de la U.

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De esta forma, en la Universidad de Chile oficializan a un nuevo refuerzo de cara a la segunda parte del año, en la que esperan aspirar a lo más alto en la competencia nacional y la Copa Libertadores Femenina.