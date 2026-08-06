El Cacique se potencia de cara al segundo semestre y también pensando en la Copa Libertadores 2027, aprovechando otra oportunidad de mercado.

Un mercado de fichajes notable está realizando Colo Colo en esta ventana de invierno, pues a la contratación de Vozinha como su nuevo arquero, ahora se suma un defensa central, que era un viejo anhelo de la dirigencia alba.

Se trata del zaguero nacional Iván Román, que volverá a Chile a préstamo desde el Atlético Mineiro, club que le buscó una salida al no ser indiscutido para el entrenador Eduardo Domínguez.

Según información que maneja Bolavip Chile, ambas instituciones llegaron a un acuerdo en las últimas horas, en lo que es una cesión por 18 meses y SIN opción de compra. El salario del seleccionado chileno se lo dividirán los dos clubes en partes iguales.

El joven seleccionado chileno también quería llegar a Colo Colo, elenco con el que ya había tenido un acercamiento hace dos años, antes de ser vendido desde Palestino a Brasil.

De esta forma, en el cuadro popular se proyectan con Román para la próxima Copa Libertadores, considerando que el jugador de 20 años se mantendrá en el Estadio Monumental hasta diciembre del 2027.

Iván Román se convierte en el segundo refuerzo de Colo Colo. (Instagram)

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Si bien el Galo ofreció al joven defensor a los tres equipos grandes del fútbol chileno, fue Colo Colo el que tomó la ‘pole’ y envió una propuesta formal, para aprovechar esta verdadera oportunidad de mercado.

Hay que aclarar que su fichaje no fue solicitado por el entrenador Fernando Ortiz, pero de todos modos le habría dado el visto bueno a su incorporación al plantel colocolino.

En síntesis

Iván Román llega a Colo Colo cedido por 18 meses sin opción de compra.

llega a Colo Colo cedido por 18 meses sin opción de compra. Diciembre de 2027 marcará el fin del préstamo, con sueldo dividido entre ambos clubes.

marcará el fin del préstamo, con sueldo dividido entre ambos clubes. Fernando Ortiz aprobó la incorporación del joven defensor de 20 años al plantel albo.