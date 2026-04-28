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Copa Libertadores

Coquimbo Unido cae goleado ante Deportes Tolima y se complica en la Copa Libertadores

El campeón del fútbol chileno perdió su invicto en la presente Copa Libertadores y fue goleado por 3-0 en su visita a Colombia.

Sebastián Guzmán abrió la senda del triunfo para Deportes Tolima sobre Coquimbo Unido. (Foto: @cdtolima)
Sebastián Guzmán abrió la senda del triunfo para Deportes Tolima sobre Coquimbo Unido. (Foto: @cdtolima)

Una noche para el olvido tuvo Coquimbo Unido en su visita a Colombia enfrentando a Deportes Tolima, pues cayó por 3-0 en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El campeón del fútbol chileno se vio superado de inicio a fin en Ibagué, aunque pudo aguantar el cero a cero en el primer tiempo.

Pero en el complemento era cosa de tiempo para que el local abriera el marcador, lo que sucedió a los 59 minutos con un lanzamiento penal de Sebastián Guzmán.

A los 66’ Tolima estiró la ventaja con un golazo de Luis Sandoval, que le picó el balón al arquero Diego ‘Mono’ Sánchez. Pero no fue el único golazo de la jornada, pues en los 78’ Jersson González puso el 3-0 sacándose de encima al golero coquimbano.

Con este resultado, el Pirata cae a la tercera posición del Grupo B quedando con cuatro puntos. Mientras que el equipo colombiano sube a la segunda ubicación, también con cuatro unidades pero mejor diferencia de gol.

El líder de la zona es Nacional de Montevideo, que igual tiene cuatro puntos, y el colista es Universitario de Lima con solo un contable, aunque ellos se enfrentan este miércoles en Perú.

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Tras Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido: así queda el Grupo B de la Copa Libertadores

Reviva el minuto a minuto a continuación:

90+5' ST: ¡FIN DEL PARTIDO!

Coquimbo Unido cayó por 3-0 en su visita a Deportes Tolima, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

90' ST: Se cumple el tiempo reglamentario en Ibagué

Llegamos a los 90 minutos y el árbitro adiciona cinco vueltas al minutero como descuentos. ¡Se juega hasta los 90+5'!

84' ST: Cambio en Coquimbo Unido

Ingresa en el cuadro Pirata Dylan Glaby y sale Alejandro Camargo.

82' ST: Así fue el gol de Jersson González para Tolima

78' ST: ¡GOOOOL DE TOLIMA!

Jersson González anota el 3-0 a favor de Deportes Tolima ante Coquimbo Unido, que definió sacándose al arquero Diego Sánchez. ¡Es goleada en Colombia!

75' ST: Deportes Tolima cuida la ventaja

Coquimbo Unido lo pierde por 2-0 en su visita a Deportes Tolima, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

70' ST: Así fue el segundo gol de Deportes Tolima

67' ST: Cambios en Coquimbo Unido

Ingresas en el equipo chileno Luis Riveros y Lucas Pratto, en lugar de Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

66' ST: ¡GOOOL DE TOLIMA!

Luis Sandoval pone el 2-0 a favor de Deportes Tolima picando el balón sobre Diego 'Mono' Sánchez.

64' ST: Así fue el gol de Sebastián Guzmán para Tolima

59' ST: ¡GOOOOL DE TOLIMA!

Sebastián Guzmán transforma el penal en gol con un tiro a mediana altura, al lado izquierdo del arquero Diego Sánchez, quien se lanzó hacie el otro palo. Deportes Tolima lo gana por 1-0 ante Coquimbo Unido.

57' ST: ¡Penal para Deportes Tolima!

Infracción en el área de Coquimbo Unido y el árbitro Anderson Daronco cobra penal a favor del equipo colombiano.

55' ST: Cambio en Coquimbo Unido

Ingresa Guido Vadalá en el Pirata y abandona la cancha Bejamín Chandía.

52' ST: Coquimbo Unido se anima a más

El campeón del fútbol chileno entró con otro aire tras el descanso y se va con todo contra la portería de Deportes Tolima.

46' ST: ¡Arranca el segundo tiempo!

Se reanudan las acciones en Ibagué en el partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. ¡El marcador está 0-0!

ENTRETIEMPO: Las estadísticas del primer tiempo

Posesión: Deportes Tolima 75% - Coquimbo Unido 25%

Remates totales: Deportes Tolima 9 - Coquimbo Unido 4

Remates al arco: Deportes Tolima 1 - Coquimbo Unido 2

Tiros de esquina: Deportes Tolima 1 - Coquimbo Unido 2

Fueras de juego: Deportes Tolima 0 - Coquimbo Unido 2

Pases completados: Deportes Tolima 257 - Coquimbo Unido 56

45+4' PT: ¡Fin del primer tiempo!

Se acaba la primera mitad del partido que están empatando 0-0 Deportes Tolima y Coquimbo Unido, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

45' PT: Se cumple el tiempo reglamentario

Llegamos a los 45 minutos del primer tiempo y el árbitro agrega cuatro vueltas más al minutero. Se juega hasta los 45+4' antes de irnos al descanso.

40' PT: Tolima maneja el partido

Coquimbo Unido ha perdido la posesión del balón y Deportes Tolima llega cada vez más cerca del arco que protege el Mono Sánchez.

30' PT: Sigue el empate en Colombia

Se cumple la primera media hora de partido y la cuenta no se mueve: por ahora lo empatan 0-0 Deportes Tolima y Coquimbo Unido por el Grupo B de la Copa Libertadores.

25' PT: Minuto de hidratación en Ibagué

El árbitro Anderson Daronco otorga un minuto de hidratación y ambos equipos se acercan a las bancas, donde los entrenadores aprovechan de repartir instrucciones.

18' PT: Caen las primeras tarjetas amarillas

El árbitro Daronco no se complica y amonesta a Cristián Arrieta (Tolima) y Cristián Zavala (Coquimbo Unido) tras un alercado en mitad de cancha. El marcador sigue 0-0 en Ibagué.

14' PT: ¡Casi Coquimbo Unido!

El capitán Pirata Sebastián Galani probó los guantes del arquero Neto Volpi con un remate de distancia. Fue el primer acercamiento del equipo chileno. El marcador sigue sin goles.

06' PT: ¡Estuvo cerca Deportes Tolima!

Juan Pablo Torres conectó un centro y el balón se fue por sobre la portería que custodia Diego el 'Mono' Sánchez. ¡Se salvó Coquimbo Unido!

01' PT: ¡Comenzó el partido!

El árbitro brasileño Anderson Daronco da el pitazo final y ya juegan Deportes Tolima y Coquimbo Unido en Ibagué, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

PREVIA: ¡Saltan los equipos a la cancha!

Los 22 jugadores ya están en el terreno de juego para dar inicio al partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

(Foto: @coquimbounido)

(Foto: @coquimbounido)

PREVIA: Este es el estadio donde se juega Tolima vs. Coquimbo

PREVIA: La formación de Deportes Tolima

PREVIA: La formación de Coquimbo Unido

El entrenador Hernán Caputto confirma el equipo titular de Coquimbo Unido para enfrentar esta noche a Deportes Tolima.

(Foto: @coquimbounido)

(Foto: @coquimbounido)

PREVIA: Coquimbo Unido llega invicto

El cuadro pirata viene con cuatro puntos en el bolsillo. En la primera fecha empató en casa 1-1 contra Nacional de Montevideo y en la segunda jornada venció por 2-0 a Universitario de Lima en Perú.

PREVIA: Coquimbo Unido es visita en Colombia

El campeón del fútbol chileno visita desde las 22:00 horas a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

PREVIA: Damos inicio a la transmisión de Tolima vs. Coquimbo Unido

Esta noche se enfrentan Deportes Tolima y Coquimbo Unido por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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