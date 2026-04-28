Una noche para el olvido tuvo Coquimbo Unido en su visita a Colombia enfrentando a Deportes Tolima, pues cayó por 3-0 en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
El campeón del fútbol chileno se vio superado de inicio a fin en Ibagué, aunque pudo aguantar el cero a cero en el primer tiempo.
Pero en el complemento era cosa de tiempo para que el local abriera el marcador, lo que sucedió a los 59 minutos con un lanzamiento penal de Sebastián Guzmán.
A los 66’ Tolima estiró la ventaja con un golazo de Luis Sandoval, que le picó el balón al arquero Diego ‘Mono’ Sánchez. Pero no fue el único golazo de la jornada, pues en los 78’ Jersson González puso el 3-0 sacándose de encima al golero coquimbano.
Con este resultado, el Pirata cae a la tercera posición del Grupo B quedando con cuatro puntos. Mientras que el equipo colombiano sube a la segunda ubicación, también con cuatro unidades pero mejor diferencia de gol.
El líder de la zona es Nacional de Montevideo, que igual tiene cuatro puntos, y el colista es Universitario de Lima con solo un contable, aunque ellos se enfrentan este miércoles en Perú.
Sebastián Guzmán transforma el penal en gol con un tiro a mediana altura, al lado izquierdo del arquero Diego Sánchez, quien se lanzó hacie el otro palo. Deportes Tolima lo gana por 1-0 ante Coquimbo Unido.
57' ST: ¡Penal para Deportes Tolima!
Infracción en el área de Coquimbo Unido y el árbitro Anderson Daronco cobra penal a favor del equipo colombiano.
55' ST: Cambio en Coquimbo Unido
Ingresa Guido Vadalá en el Pirata y abandona la cancha Bejamín Chandía.
52' ST: Coquimbo Unido se anima a más
El campeón del fútbol chileno entró con otro aire tras el descanso y se va con todo contra la portería de Deportes Tolima.
46' ST: ¡Arranca el segundo tiempo!
Se reanudan las acciones en Ibagué en el partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. ¡El marcador está 0-0!
Periodista con más de cinco años de experiencia en medios digitales y prensa deportiva. Dio sus primeros pasos en TVN, luego trabajó en Prensafútbol y tuvo una extensa etapa en En Cancha. En octubre de 2023 se sumó a Bolavip Chile como redactor y reportero designado para cubrir a Colo Colo.