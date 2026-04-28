Una noche para el olvido tuvo Coquimbo Unido en su visita a Colombia enfrentando a Deportes Tolima, pues cayó por 3-0 en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El campeón del fútbol chileno se vio superado de inicio a fin en Ibagué, aunque pudo aguantar el cero a cero en el primer tiempo.

Pero en el complemento era cosa de tiempo para que el local abriera el marcador, lo que sucedió a los 59 minutos con un lanzamiento penal de Sebastián Guzmán.

A los 66’ Tolima estiró la ventaja con un golazo de Luis Sandoval, que le picó el balón al arquero Diego ‘Mono’ Sánchez. Pero no fue el único golazo de la jornada, pues en los 78’ Jersson González puso el 3-0 sacándose de encima al golero coquimbano.

Con este resultado, el Pirata cae a la tercera posición del Grupo B quedando con cuatro puntos. Mientras que el equipo colombiano sube a la segunda ubicación, también con cuatro unidades pero mejor diferencia de gol.

El líder de la zona es Nacional de Montevideo, que igual tiene cuatro puntos, y el colista es Universitario de Lima con solo un contable, aunque ellos se enfrentan este miércoles en Perú.

Reviva el minuto a minuto a continuación: