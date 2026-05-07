Tras Coquimbo Unido vs. Universitario: así queda el Grupo B de Copa Libertadores

El vigente campeón del fútbol chileno vino de atrás para vencer 2-1 a Universitario y quedar muy cerca de la clasificación a octavos en Copa Libertadores.

Coquimbo Unido vino de atrás y ante su gente en el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso, supo derrotar 2-1 a Universitario de Deportes en un duelo clave por el Grupo B de la Copa Libertadores.

El vigente campeón del fútbol chileno arrancó el choque ante los limeños con un duro mazazo en contra luego que Álex Valera aprovechara una pelota perdida en el área tras un córner y una lenta reacción de Diego ‘Mono’ Sánchez para poner el 1-0 y la sorpresa en Coquimbo.

Sin embargo en el segundo tiempo los ‘Piratas’ salieron con todo en busca del empate y así fue como a los 50’ un centro con veneno de Sebastián Galani fue conectado en el segundo palo por Guido Vadalá para el 1-1 aurinegro.

Con todo el complemento por delante, el conjunto dirigido por Hernán Caputto se fue en busca del gol del desequilibrio, el que finalmente encontró a los 72’ cuando el propio Vadalá capturó una pelota en el área, se hizo el espacio y sacó un remate inatajable para el 2-1 final.

¡La tabla del Grupo B de Copa Libertadores!

Con este resultado Coquimbo Unido mantiene intacta la ilusión de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores: Los ‘Piratas’ llegaron a 7 puntos y por enfrentamiento directo quedaron debajo de Deportes Tolima con las mismas unidades, mientras que Nacional y Universitario suman 4 positivos.

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En la fecha 5 del Grupo B, Coquimbo Unido recibirá de local a Deportes Tolima (martes 19 de mayo a las 18:00 horas) donde un triunfo les podría dar la clasificación matemática a la ronda de los 16 mejores de América, mientras que en Montevideo, Nacional enfrentará a la U crema.