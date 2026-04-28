Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido: hora y canal para ver EN VIVO la Copa Libertadores

Coquimbo Unido hoy disputa su tercer duelo dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Piratas’ viajan a Colombia para enfrentarse a Deportes Tolima en un partido fundamental.

El equipo que comanda Hernán Caputto se preparó con todo para lo que es este duelo, en el que espera poder sumar los tres puntos para mantener viva la ilusión de poder avanzar a la próxima fase.

Los ‘Piratas’ llegan con el ánimo arriba tras lo que fue su importante victoria en su visita a Perú, en la que se impuso por 2-0 ante Universitario. Mientras que su rival, Deportes Tolima llega de una dura derrota por 3-1 ante Nacional en Uruguay.

Para este duelo, Coquimbo Unido llega invicto con cuatro unidades en el segundo lugar de la tabla, mientras que Deportes Tolima se encuentra en el tercer lugar con un punto.

Coquimbo quiere sumar un nuevo triunfo | Foto: Photosport

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido se disputará este martes 28 de abril a partir de las 22:00 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibague en Colombia.

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¿Dónde ver el partido entre Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido?

El duelo entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido podrá verse en vivo por el canal de ESPN 5. Mientras que vía streaming se podrá ver por Disney+ en su plan Premium.