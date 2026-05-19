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Copa Libertadores

EN VIVO | Coquimbo Unido vs. Tolima: Sigue acá el partido totalmente gratis por ESPN 5

El elenco aurinegro tiene una chance inmejorable de quedar como líder del Grupo B.

Coquimbo Unido se mide ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.
© Creada con IA.Coquimbo Unido se mide ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

Coquimbo Unido vuelve a enfocarse en el plano internacional y tendrá una prueba clave este martes ante Deportes Tolima por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los aurinegros llegan fortalecidos tras golear por 3-0 a Audax Italiano y buscarán extender su gran momento en casa.

El elenco dirigido por Esteban González sabe que el compromiso puede marcar su futuro en el torneo continental. Una victoria en el Francisco Sánchez Rumoroso lo dejaría muy cerca de asegurar el paso a octavos de final, e incluso con opciones concretas de pelear el liderato del grupo.

Al frente estará Deportes Tolima, rival directo en la tabla y que intentará complicar las aspiraciones del cuadro pirata en un duelo que promete intensidad desde el arranque. Coquimbo ya demostró ser fuerte como local y espera volver a hacerlo ante su gente.

Coquimbo Unido y Deportes Tolima se enfrentarán este martes 19 de mayo desde las 18:00 horas, en un partido que puede quedar marcado como uno de los más importantes de la temporada para los aurinegros.

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima: minuto a minuto

¡ASÍ FUE EL GOL DEL "TOTO" FERNÁNDEZ!

32': ¡¡¡TAPADÓN DEL "MONO"!!!

Diego Sánchez estuvo notable para contener lo que era el empate del Tolima. Tapada portentosa del "Mono".

28': Tras revisión de VAR: SE RATIFICA EL GOL DE COQUIMBO

El VAR revisó una posible posición de adelanto en el gol del "Pirata". Sin embargo, finalmente el gol fue validado y Coquimbo lo gana por 1 a 0.

26': ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE COQUIMBO UNIDO!!!

Manuel Fernández pone el 1 a 0 en el Sánchez Rumoroso. Tras un buscapié de Cornejo, apareció Fernández para meter el pie y decretar el 1 a 0 de Coquimbo.

COQUIMBO UNIDO 1 - 0 DEPORTES TOLIMA

22': PAUSA DE HIDRATACIÓN EN EL NORTE

"El ataque está por banda. Está para doblar marca", dice Caputo a sus dirigidos durante la pausa de hidratación.

18': SE ENTRAMPA EL PARTIDO EN LA MITAD DE LA CANCHA

Poca claridad de ambos elencos en los primeros minutos de partido.

12': RECLAMAN PENAL EN COQUIMBO

Nicolás Johansen cae en el área del Tolima y Coquimbo pidió penal. Sin embargo, el juez desestimó una posible falta y fue solo lateral para el "Pirata".

10': LLEGADA PELIGROSA DEL TOLIMA

Kelvin Flores desbordó por la izquierda y se aproximó con peligro al área del "Mono" Sánchez.

0': ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Coquimbo Unido y Deportes Tolima ya juegan en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¡ASÍ JUEGA EL PIRATA!

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE BOLAVIP!

Coquimbo Unido va por la hazaña en Copa Libertadores y se mide ante Deportes Tolima en busca del liderato del Grupo B. Sigue el relato MINUTO A MINUTO POR BOLAVIP.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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