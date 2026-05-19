El elenco aurinegro tiene una chance inmejorable de quedar como líder del Grupo B.

Coquimbo Unido vuelve a enfocarse en el plano internacional y tendrá una prueba clave este martes ante Deportes Tolima por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los aurinegros llegan fortalecidos tras golear por 3-0 a Audax Italiano y buscarán extender su gran momento en casa.

El elenco dirigido por Esteban González sabe que el compromiso puede marcar su futuro en el torneo continental. Una victoria en el Francisco Sánchez Rumoroso lo dejaría muy cerca de asegurar el paso a octavos de final, e incluso con opciones concretas de pelear el liderato del grupo.

Al frente estará Deportes Tolima, rival directo en la tabla y que intentará complicar las aspiraciones del cuadro pirata en un duelo que promete intensidad desde el arranque. Coquimbo ya demostró ser fuerte como local y espera volver a hacerlo ante su gente.

Coquimbo Unido y Deportes Tolima se enfrentarán este martes 19 de mayo desde las 18:00 horas, en un partido que puede quedar marcado como uno de los más importantes de la temporada para los aurinegros.

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima: minuto a minuto