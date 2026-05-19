Tras Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima: así queda la tabla del Grupo B de Copa Libertadores

Los Piratas le pasaron por encima a Tolima y quedaron como exclusivo líder del Grupo B de Copa Libertadores ¡Pura ilusión!

Coquimbo Unido se tomó en serio la Copa Libertadores y quedó al borde de la clasificación a los octavos de final tras golear 3-0 a Deportes Tolima por la fecha 5 del máximo certamen continental. Los ‘Piratas’ dependen de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el vigente campeón del fútbol chileno superó a su rival de principio a fin y se vengó del resultado obtenido en la ida. En el primer tiempo, el ‘Barbón’ golpeó con goles de Manuel Fernández (26′) y Cristián Zavala (48′).

Coquimbo sueña en serio en Copa Libertadores (Photosport)

En el segundo tiempo los colombianos intentaron ir en busca del descuento, sin embargo la máquina coquimbana se mantuvo imparable. A los 55′, Nicolás Johansen aprovechó un centro venenoso de Zavala y decretó el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Coquimbo Unido llegó a la cima de su grupo con 10 puntos, delante de Deportes Tolima con 7 unidades, y Universitario y Nacional con 4 positivos.

En la última fecha, los ‘Piratas’ viajarán a Montevideo para enfrentar a Nacional en busca de la clasificación, mientras que Universitario recibirá en Lima a Deportes Tolima.

Publicidad

Así quedó el Grupo B de Copa Libertadores