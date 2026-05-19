Universidad Católica quedó ubicada en el tercer lugar del grupo D y por el momento no está clasificando a octavos de final.

Universidad Católica tiene un sueño: avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores. Para ello, el conjunto precordillerano debe tomar atención a lo que ocurrió en el duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro.



¿Qué pasó? Hubo empate 1-1 en La Bombonera. Con esto, el elenco brasileño quedó ubicado en lo más alto del grupo D del certamen continental con ocho puntos. Por su parte, el cuadro argentino quedó segundo con siete unidades.

En tanto, la UC está tercera con siete puntos (menor diferencia de gol), a la espera de lo que pueda lograr en su recibimiento a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena. Tal partido será clave para ambos.

Cabe consignar que en esta edición del torneo, los dos primeros de cada clasificatoria seguirán con vida para la próxima ronda. El tercero disputará los play-offs de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors y Cruzeiro empataron por Copa Libertadores. Peligro para Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

Atención, Universidad Católica: la tabla de posiciones del grupo D de Copa Libertadores