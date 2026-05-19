El cuadro "Pirata" se impuso por 3 a 0 ante Deportes Tolima con Zavala como figura. El jugador se sinceró sobre su presente en la IV Región tras la gran victoria.

Coquimbo Unido dio un paso gigante en Copa Libertadores tras golear por 3-0 a Deportes Tolima y quedar como líder del Grupo B con 10 puntos. Una de las grandes figuras de la noche fue Cristián Zavala, extremo que todavía pertenece a Colo Colo y que volvió a demostrar el gran nivel que atraviesa en la cuarta región.

El atacante fue protagonista al marcar el 2-0 parcial con un potente remate que dejó sin opciones al arquero Albino Volpi, un gol clave para encaminar el triunfo aurinegro antes del descanso.

Más allá de la anotación, Cristián Zavala volvió a mostrarse participativo, profundo y siendo una de las principales armas ofensivas del equipo de Hernán Caputo.

El buen presente del exalbo coincide con uno de los mejores momentos colectivos de Coquimbo Unido en la temporada, instalándose como puntero de su grupo y muy cerca de asegurar clasificación a octavos de final.

Cristián Zavala celebra su presente: “Estoy bastante feliz, bastante cómodo aquí en Coquimbo”

Tras el partido, el extremo valoró la actuación del equipo y destacó el trabajo grupal detrás del gran rendimiento mostrado en Copa Libertadores.

“Creo que anduvimos bien, hicimos un partido correcto, hay que seguir así. Estamos trabajando muy bien, el grupo siempre quiere ganar, lo demostramos”, señaló Zavala.

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Cristián Zavala brilló en Coquimbo anotando el segundo tanto del 3 a 0 sobre Deportes Tolima.

Luego, fue consultado por el momento personal que vive en Coquimbo Unido, donde ha recuperado protagonismo y confianza luego de su irregular paso reciente por Colo Colo. Su respuesta fue clara: “Estoy bastante feliz, bastante cómodo aquí en Coquimbo”.

Las declaraciones llegan justo cuando Zavala atraviesa uno de sus mejores periodos futbolísticos, siendo determinante en un equipo que hoy ilusiona tanto a nivel nacional como internacional.

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DATOS CLAVE

El delantero Cristián Zavala declaró estar “bastante feliz y bastante cómodo” en Coquimbo Unido.

El exalbo destacó el trabajo grupal afirmando que “el grupo siempre quiere ganar”.

El atacante valoró la actuación del equipo asegurando que hicieron “un partido correcto”.