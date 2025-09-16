Universidad de Chile logró un tremendo triunfo este fin de semana en lo que fue la final de la Supercopa, en la que los ‘Azules’ vencieron por 3-0 a Colo Colo y se coronaron como campeón de la competición.

Desmenuzando lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en la que a pesar de la victoria azul, encendió las alarmas en la U con los ingresos de Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.

“Entraron muy mal Tucu Contreras y Leandro Fernández, de nuevo, lo que es todo un problema para Gustavo Álvarez, siento que no están leyendo lo que necesita el entrenador”, parte señalando De Tezanos.

Explicando aquello, el comunicador indica que vio muy desentonados a Rodrigo Contreras y Leandro Fernández, en la que siente que ambos atacantes no lograron estar en sintonía con el equipo, algo que sin duda puede ser preocupante para el próximo duelo ante Alianza Lima.

De Tezanos preocupa a la U | Foto: Photosport

“El resto que entró, hizo 6 cambios la U, con mejores rendimientos o peores, el partido ya medio desvirtuado, hicieron bien los roles, pero Contreras y Fernández trataron de hacer un gol en todas las jugadas que tomaron la pelota”, remarca.

Finalmente, De Tezanos manifiesta en que este tema sin duda que puede ser preocupante para la Universidad de Chile, principalemente en Gustavo Álvarez, en la que con la ausencia de Lucas Di Yorio, siente que Fernández ni Contreras mostraron un buen rendimiento para mostrarse como opción en la U.

“Muy pocos colectivos y pensando que no está Di Yorio, debe quedar preocupado Álvarez, la gracia de la U, es que fue un equipo muy colectivo, Guerra fue un verdadero aporte para el equipo, jugó para el equipo totalmente, ganó siempre, los tenía locos, enfermos, pero de una manera muy generosa, se pierde un gol, pero hizo un gran partido él”, cerró.