El elenco itálico quiere seguir con vida en el certamen continental. Para ello, tendrá que vencer al conjunto argentino en Santiago.

Audax Italiano tiene una ilusión: clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Para mantenerse en carrera en la fase de grupos, el cuadro de La Florida tendrá que imponerse contra Barracas Central.

Luego del 1-1 del primer duelo entre ambos clubes, el elenco itálico necesita un triunfo para seguir con vida en la competencia internacional. Por el momento, acumula cuatro puntos y está tercero en la clasificatoria.

Por su parte, el conjunto argentino marcha en la última ubicación con tres puntos. Aunque parezca una utopía, aún tiene posibilidades de conseguir boletos rumbo a la próxima etapa.

Un partido que sacará chispas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Tal compromiso, válido por el grupo D de la Copa Sudamericana, se disputará este martes 19 de mayo. Será desde las 18:00 horas.

Cabe consignar que en esta edición del torneo, solo el primero de cada tabla de posiciones avanza a octavos de final. El segundo tendrá que disputar los play-offs contra un tercero de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Audax Italiano necesita ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

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Las formaciones de Audax Italiano y Barracas Central

EN VIVO: Audax Italiano vs. Barracas Central