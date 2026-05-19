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Audax Italiano vs. Barracas Central: sigue el partido EN VIVO por Copa Sudamericana

El elenco itálico quiere seguir con vida en el certamen continental. Para ello, tendrá que vencer al conjunto argentino en Santiago.

Audax Italliano recibirá a Barracas Central por Copa Sudamericana.
© PhotosportAudax Italliano recibirá a Barracas Central por Copa Sudamericana.

Audax Italiano tiene una ilusión: clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Para mantenerse en carrera en la fase de grupos, el cuadro de La Florida tendrá que imponerse contra Barracas Central.

Luego del 1-1 del primer duelo entre ambos clubes, el elenco itálico necesita un triunfo para seguir con vida en la competencia internacional. Por el momento, acumula cuatro puntos y está tercero en la clasificatoria.

Por su parte, el conjunto argentino marcha en la última ubicación con tres puntos. Aunque parezca una utopía, aún tiene posibilidades de conseguir boletos rumbo a la próxima etapa.

Un partido que sacará chispas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Tal compromiso, válido por el grupo D de la Copa Sudamericana, se disputará este martes 19 de mayo. Será desde las 18:00 horas.

Cabe consignar que en esta edición del torneo, solo el primero de cada tabla de posiciones avanza a octavos de final. El segundo tendrá que disputar los play-offs contra un tercero de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Audax Italiano necesita ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

Audax Italiano necesita ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

Las formaciones de Audax Italiano y Barracas Central

EN VIVO: Audax Italiano vs. Barracas Central

Martín Aliaga
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