EN VIVO: Barracas Central vs. Audax Italiano vía ESPN relato minuto a minuto

Audax Italiano afronta un desafío clave por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, cuando visite este martes a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, recinto que lleva el nombre del actual presidente de la AFA.

El equipo dirigido por Gustavo Lemma llega en alza tras un valioso triunfo como visitante ante Vasco da Gama en Río de Janeiro, resultado que lo metió de lleno en la pelea por la clasificación. En tanto, el cuadro argentino viene de igualar sin goles frente a Olimpia en Asunción.

Al duelo en Buenos Aires, los de La Florida llegan en el segundo lugar con 3 puntos, detrás de Olimpia con 4, mientras que Barracas suma 2 unidades y Vasco da Gama cierra el grupo con 1 positivo.

Un buen resultado en Brasil, mete de lleno a los itálicos en la pelea por el grupo G (Getty Images).

¿Quién transmite EN VIVO?

El encuentro entre chilenos y argentinos será televisado por ESPN y podrá seguirse vía streaming a través del plan premium de Disney+.

Sigue EN VIVO Barracas Central vs. Audax Italiano