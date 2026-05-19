¿D Sports o ESPN? Así se podrá ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por Copa CONMEBOL Sudamericana

El conjunto itálico recibe este martes a Barracas Central en un partido clave para seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Este martes vuelve la acción de la Copa CONMEBOL Sudamericana y Audax Italiano saltará a la cancha en el Estadio Bicentenario de La Florida para enfrentar a Barracas Central por la Fecha 5 del Grupo G.

El conjunto itálico llega con la urgencia de sumar los tres puntos ante los argentinos si quiere tener una chance de seguir en carrera, toda vez que perdió de local en su último partido ante Vasco da Gama en suelo nacional.

En Argentina igualaron 1-1. | Foto: Photosport

Los argentinos, por otro lado, llegan más acomplejados que los chilenos y solo les sirve una victoria en La Florida, ya que en la última fecha también cayeron en condición de local ante Olimpia de Paraguay.

De momento, el grupo lo lidera Vasco da Gama con 7 puntos y una diferencia de +3, seguido por Olimpia con el mismo puntaje y diferencia 0. Audax Italiano aparece en la cuarta ubicación con 4 puntos y -2, mientras que Barracas Central es colista con 3 puntos y -1.

Audax Italiano vs. Barracas Central: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará este martes 19 de mayo a las 6 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver el partido?

ESPN será el encargado de llevar el encuentro a los hogares.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, Disney+ transmitirá el partido.