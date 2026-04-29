Este martes Audax Italiano consiguió un punto de oro en su visita a Barracas Central por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, al empatar 1-1 en los descuentos.

Los Itálicos estaban siendo derrotados por El Guapo en Buenos Aires, pero a los 90+5′ el refuerzo Favian Loyola hizo una genialidad, pues apostó por una jugada individual desde el costado derecho, enganchando hacia el interior y sacando un remate que se transformó en un golazo.

El ex Orlando City de la MLS hizo silenciar todo el estadio Florencio Sola, para así mantener al cuadro chileno en carrera por los octavos de final.

Cabe recordar que Loyola nació en Estados Unidos pero su padre es chileno, por lo que goza de la doble nacionalidad. Ahora está viviendo su primera experiencia en el fútbol sudamericano como profesional, aunque ya había jugado con la Selección Chilena Sub 20.

Es más, este es su primer gol oficial con la camiseta de Audax Italiano, en 11 partidos disputados.

Mira el VIDEO del gol a continuación:

¡GOLAZO DE AUDAX ITALIANO EN EL FINAL! Sobre la hora, Favian Loyola la clavó en el ángulo y puso el 1-1 contra Barracas Central en la #Sudamericana.



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En síntesis

Favian Loyola anotó el gol del empate 1-1 para Audax Italiano ante Barracas Central.

anotó el gol del empate para Audax Italiano ante Barracas Central. El partido se disputó este martes por la tercera fecha del Grupo G .

por la tercera fecha del . Este es el primer gol oficial de Loyola en 11 partidos con Audax Italiano.