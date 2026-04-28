Este martes Audax Italiano sacó un agónico empate en su visita a Barracas Central por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde incluso el equipo chileno estuvo cerca de traerse un triunfo desde Argentina.

Los Itálicos que venían de vencer por 2-1 al Vasco Da Gama, ahora igualaron 1-1 con un golazo de Favian Loyola en los descuentos (90+5′), quien le entregó este punto a los floridanos, para llegar a las cuatro unidades en el Grupo G.

La apertura de la cuenta había sido de El Guapo a los 42′ por medio de Rodrigo Bogarín, mientras que Audax desperdició un penal en los 75′, cuando el portero Juan Espínola tapó el lanzamiento de Rodrigo Cabral.

¡ESTÁS LOCO, LOYOLA!



El joven jugador de Audax anotó un GOLAZO para el empate agónico de los itálicos ante Barracas.



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Con este resultado, Audax Italiano queda en la segunda posición del Grupo G con cuatro puntos, escoltando a Olimpia (Paraguay) que tiene el mismo puntaje pero con mejor diferencia de gol.

Barracas Central quedó tercero con tres unidades, dejando en el fondo a Vasco Da Gama (Brasil) con un solo punto.

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Cabe recordar que el equipo que termine en el primer lugar clasificará directamente a octavos de final y el segundo tendrá que jugar los playoffs.

Así está el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Olimpia 4 2 1 1 0 2 0 +2 2 Audax Italiano 4 3 1 1 1 3 4 -1 3 Barracas 3 3 0 3 0 1 1 0 4 Vasco Da Gama 1 2 0 1 1 1 2 -1

En síntesis

Audax Italiano empató 1-1 contra Barracas Central con gol de Favian Loyola al 95′.

empató contra Barracas Central con gol de al 95′. El portero Juan Espínola atajó un penal a Rodrigo Cabral en el minuto 75.

atajó un penal a en el minuto 75. Olimpia lidera el Grupo G con cuatro puntos, superando a Audax por diferencia de gol.