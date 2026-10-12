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Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Vasco da Gama en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan este martes 13 de octubre, por las semifinales de la Copa Sudamericana. Los detalles de la televisación.

Boca Juniors vs. Vasco da Gama, Copa Sudamericana
Boca Juniors vs. Vasco da Gama, Copa Sudamericana

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama este martes 13 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Vasco da Gama tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Boca Juniors empató 1-1 como visitante ante Sao Paulo. Antes ganó 1-0 como local ante Sao Paulo.

Vasco da Gama viene de ganar 2-0 como local ante Independ. Santa Fe. Antes empató 0-0 como visitante ante Independ. Santa Fe.

El historial entre Boca Juniors y Vasco da Gama

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Boca Juniors.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
30/05/2001 Boca Juniors vs. Vasco da Gama 3-0 CONMEBOL Libertadores
23/05/2001 Vasco da Gama vs. Boca Juniors 0-1 CONMEBOL Libertadores

Todos los partidos de las semifinales

  • Atletico Mineiro vs. Montevideo City — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan este martes 13 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports, ESPN y Disney+ Premium.
  • Boca Juniors llega tras empatar con Sao Paulo 1-1.
  • Vasco da Gama llega tras vencer a Independ. Santa Fe 2-0.
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