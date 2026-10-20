Vasco da Gama vs. Boca Juniors: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por las semifinales de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors este martes 20 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.
La actualidad de ambos equipos
Vasco da Gama ganó 1-0 como visitante ante Boca Juniors en la fecha anterior. Antes ganó 2-0 como local ante Independ. Santa Fe.
En su último compromiso, Boca Juniors perdió 0-1 como local ante Vasco da Gama. Antes empató 1-1 como visitante ante Sao Paulo.
El historial entre Vasco da Gama y Boca Juniors
Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Vasco da Gama y 2 de Boca Juniors.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2026
|Boca Juniors vs. Vasco da Gama
|0-1
|CONMEBOL Sudamericana
|30/05/2001
|Boca Juniors vs. Vasco da Gama
|3-0
|CONMEBOL Libertadores
|23/05/2001
|Vasco da Gama vs. Boca Juniors
|0-1
|CONMEBOL Libertadores
Horario del partido
- Chile: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium
- Perú: DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN3, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN3
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Todos los partidos de las semifinales
- Montevideo City vs. Atletico Mineiro — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports, DGO, ESPN y Disney+ Premium.
- Vasco da Gama llega tras vencer a Boca Juniors 1-0.
- Boca Juniors llega tras caer ante Vasco da Gama 0-1.