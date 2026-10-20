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Copa Sudamericana

Vasco da Gama vs. Boca Juniors: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por las semifinales de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de octubre, por las semifinales de la Copa Sudamericana. Los detalles de la televisación.

Vasco da Gama vs. Boca Juniors, Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs. Boca Juniors, Copa Sudamericana

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors este martes 20 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

La actualidad de ambos equipos

Vasco da Gama ganó 1-0 como visitante ante Boca Juniors en la fecha anterior. Antes ganó 2-0 como local ante Independ. Santa Fe.

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En su último compromiso, Boca Juniors perdió 0-1 como local ante Vasco da Gama. Antes empató 1-1 como visitante ante Sao Paulo.

El historial entre Vasco da Gama y Boca Juniors

Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Vasco da Gama y 2 de Boca Juniors.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
14/10/2026 Boca Juniors vs. Vasco da Gama 0-1 CONMEBOL Sudamericana
30/05/2001 Boca Juniors vs. Vasco da Gama 3-0 CONMEBOL Libertadores
23/05/2001 Vasco da Gama vs. Boca Juniors 0-1 CONMEBOL Libertadores

Horario del partido

  • Chile: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Todos los partidos de las semifinales

  • Montevideo City vs. Atletico Mineiro — miércoles 21 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Vasco da Gama y Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports, DGO, ESPN y Disney+ Premium.
  • Vasco da Gama llega tras vencer a Boca Juniors 1-0.
  • Boca Juniors llega tras caer ante Vasco da Gama 0-1.
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