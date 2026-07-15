Figura de la U recuerda el escándalo de Lanús: “Si fue robo, se escapa de nuestras manos”

Maximiliano Guerrero rememoró la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El club bonaerense clasificó con polémica.

Universidad de Chile aún tiene una espina clavada: las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús. El conjunto estudiantil quedó fuera del certamen internacional en una escandalosa definición.

¿Por qué? La escuadra azul sufrió los descriterios arbitrales y tras llegar 2-2 al duelo de vuelta en Argentina, el elenco granate avanzó al ganar 1-0 con un gol controversial. Ello nunca será olvidado por Maximiliano Guerrero.

En conversación con el streamer José La Orga, el atacante rememoró el confuso tanto de Rodrigo Castillo, que surgió tras una evidente mano. La situación destruyó emocionalmente al oriundo de La Serena.

“Al último salió el gol de ellos y aparte que fue una jugada polémica de la mano. Fue díficil, después vueltos locos. Para nosotros era nuestra oportunidad y teníamos que aprovecharla”, comenzó indicando.

“Nosotros teníamos buen equipo y estábamos bien. En el momento, la tristeza de tener la instancia para llegar a una final y no poder lograrlo, tristeza total, hermano“, agregó el ariete.

Maximiliano Guerrero recordó la eliminación de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025. (Imagen: Photosport)

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Un golpe sufrido por Universidad de Chile

Finalmente, Maximiliano Guerrero entregó los pormenores del post-partido en el Estadio Néstor Díaz Pérez. El camarín estaba hundido, pero hubo que levantar la cabeza pese a la angustia.

“Después hablaron los más grandes, que si llegamos a esa instancia era porque lo habíamos hecho bien. Se intentó y se luchó. Ya después, como se dice: si fue robo o no, se escapa de nuestras manos“, cerró.