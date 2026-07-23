Fútbol hoy, jueves 23 de julio: Copa Sudamericana, Liga Argentina, Brasileirao y Europa League

Revisa lo que es la agenda futbolera para este jueves 23 de julio en el mundo fubolístico.

Los futboleros aún siguen extrañando los días de Mundial, pero ya lentamente el fútbol comienza a retomar acción en varias partes del mundo, en la que en este jueves 23 de julio se disputarán partidos bastantes atractivos a nivel internacional.

Uno de estos duelos el que protagonizará la escuadra nacional, O’Higgins de Rancagua, quien dentro de lo Playoffs de la Copa Sudamericana se enfrentará ante Boca Juniors en condición de visitante.

Otros de los duelos que se disputarán dentro de esta misma competición será el que enfrentará a Bolivar de Bolivia ante Gremio de Brasil e Independiente Santa Fe de Colombia ante Caracas de Venezuela.

En esta jornada también se dará inicio a lo que será el Torneo Argentino, en la que Belgrano y Rosario Central de Vicente Pizarro y Sarmiento ante Argentinos Juniors de Brayan Cortés e Iván Morales darán el vamos a esta competición.

O’Higgins salta al campo de juego | Foto: Photosport

También, habrá acción en el Brasileirao, en donde parte lo que será la segunda parte de la competencia, en el que los partidos de la jornada serán el que enfrentará a Botafogo ante Vitoria y Corinthians ante Remo.

Publicidad

Finalmente, el calendario de partidos culmina con lo que será los encuentros de Clasificación de la UEFA Europa League 26/27, en donde un chileno verá acción: Darío Osorio con su Midtjylland, quien visitará al Besiktas de Turquía como visitantes.

La agenda para este jueves 23 de julio

Copa Sudamericana

18:00 horas: Bolívar vs Gremio – Disney +

20:30 horas: Boca Juniors vs O’Higgins de Rancagua – DirecTV Sports

20:30 horas: Independiente Santa Fe vs Caracas – DirecTV Sports

Fútbol Argentino

18:30 horas: Belgrano vs Rosario Central – TyC Sports

20:45 horas: Defensa y Justicia vs. Aldosivi – TyC Sports

Brasileirao

18:30 horas: Botafogo vs Vitória

18:30 horas: Corinthians vs Remo

UEFA Europa League

14:00: Besiktas vs Midtjylland