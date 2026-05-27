¿D Sports o ESPN? La ÚNICA forma de ver el Olimpia vs. Audax Italiano por Copa CONMEBOL Sudamericana

El conjunto itálico necesita derrotar a los paraguayos para mantenerse con vida en la Copa CONMEBOL Sudamericana.

La acción de la Copa CONMEBOL Sudamericana sigue para los chilenos este miércoles, donde Audax Italiano buscará lograr el milagro y avanzar a la próxima ronda del segundo torneo más importante de Sudamérica.

El cuadro itálico llega tras una buena victoria en el plano local ante Cobresal por 2-1 y también en el plano internacional: 2-0 frente a Barracas Central que abre la ilusión para que los de La Florida puedan seguir ilusionados.

En La Florida, Olimpia derrotó a Audax fácilmente. | Foto: Photosport

Olimpia, por otro lado, también llega en racha para enfrentar a los chilenos: derrotó a Sportivo Luqueño el fin de semana y en Copa Sudamericana viene de superar a Vasco da Gama por un claro 3-1.

De momento, Olimpia lidera el Grupo G con 10 puntos, seguido de Audax Italiano y Vasco da Gama con 7 unidades. Los itálicos necesitan derrotar a Olimpia y que Vasco no gane, o en su defecto derrotar a los paraguayos por diferencia de 3 goles para asegurar su boleto, al menos, al Playoff de Copa Sudamericana.

Olimpia vs. Audax Italiano: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre chilenos y paraguayos arrancará este miércoles 27 de mayo a las 6 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver el partido?

ESPN transmitirá el encuentro en su plan Premium

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, Disney+ en su plan Premium llevará el compromiso.