El cuadro de Lucas Bovaglio logró la clasificación en Colombia y ahora espera rival en 16avos de final.

O’Higgins logró sacar la tarea adelante y consiguió una clasificación soñada. El cuadro celeste derrotó por 2-1 a Millonarios en Colombia, cerró con fuerza la fase grupal y aseguró su presencia en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentará a uno de los terceros provenientes de Copa Libertadores.

El golpe llegó temprano para los rancagüinos. Bastián Yáñez abrió la cuenta a los 6 minutos, sorprendiendo a los locales y dándole tranquilidad a un equipo que salió decidido a competir. Más tarde, Alan Robledo aumentó a los 37’, dejando contra las cuerdas al elenco colombiano antes del descanso.

Millonarios reaccionó en el complemento mediante Rodrigo “Tucu” Contreras a los 53 minutos, instalando suspenso en el cierre. Sin embargo, el equipo chileno resistió la presión y terminó celebrando una victoria enorme fuera de casa.

O’Higgins sorprende a Millonarios en Bogotá y clasifica de ronda en Copa Sudamericana.

Con el pitazo final llegó la alegría: O’Higgins avanzó al repechaje de octavos de final, donde deberá medirse ante un club proveniente de Libertadores buscando un lugar entre los 16 mejores del torneo continental.

¿Contra quién podría jugar O’Higgins en 16avos de Sudamericana?

El siguiente rival del Capo de Provincia saldrá entre los equipos que terminen terceros en la fase de grupos de Copa Libertadores, según el formato del torneo.

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Por ahora, el único rival confirmado es Universidad Central de Venezuela, que ya aseguró el tercer puesto del Grupo H de Libertadores.

Los otros posibles adversarios aún dependen de la última fecha y podrían salir de grupos donde siguen peleando clubes grandes del continente, además de todas las ubicaciones que logren quienes consigan el segundo puesto en este certamen.

Lo único claro es esto: O’Higgins ya aseguró otra ronda internacional y ahora espera rival para seguir soñando en Sudamérica.

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Así están los grupos de Libertadores y Sudamericana

Copa Libertadores:

Copa Sudamericana: