El gran temor de Coke Hevia para el partido entre la UC y Boca Juniors: “Sabemos lo que es CONMEBOL”

El periodista y conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta expone sus miedos de cara a la definición del Grupo D.

Universidad Católica hizo respetar la localía del Claro Arena el día de ayer y venció de manera clara a Barcelona de Guayaquil por 2-0, resultado que deja a los Cruzados líder del Grupo D a falta de un partido por disputarse.

¿El compromiso? Nada más ni nada menos que Boca Juniors en La Bombonera, un encuentro en donde el periodista Coke Hevia anticipó que la UC no solo tendrá que luchar contra los 11 jugadores del cuadro trasandino.

“Merecido. Se abrió sobre el final. Si uno quiere mirar el vaso medio lleno, había que ganar, se le presentó un escenario favorable y lo hizo. Si se quiere ver el vaso medio vacío, a la Católica cuando tiene que ser protagonista le cuesta un poco”, comenzó analizando junto a Bolavip Chile.

La UC ya fue perjudicada en esta copa. | Foto: Photosport

Ya pensando en lo que pueda pasar en Argentina, Hevia no titubea: “Ahora, a que no se la echen en el bolsillo. Sabemos lo que es CONMEBOL y no se la vayan a echar en el bolsillo en La Bombonera, que tiene pinta de que puede pasar”.

“Es un escenario que le es favorable jugar replegado y saliendo al ataque. Será pesado para Boca Juniors, equipo que jugará con 11 y medio la próxima semana”, complementó sobre las posibles ayudas que puedan tener los trasandinos.

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Lo cierto es que la UC es líder del Grupo D con 10 puntos y Boca Juniors necesita ganar para seguir con vida en Copa Libertadores de América, por lo que la opción que pueda caer una ayuda para el cuadro argentino siempre estará presente.

En síntesis

Universidad Católica venció por 2-0 a Barcelona de Guayaquil de local.

El periodista Coke Hevia advirtió sobre posibles arbitrajes favorables para Boca Juniors.

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