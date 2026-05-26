Copa Sudamericana

Tras Millonarios vs. O’Higgins: así quedó la tabla del Grupo C de Copa Sudamericana

El 'Capo de Provincia' venció por 2-1 a Millonarios en El Campín y logró clasificar a la siguiente ronda de Copa Sudamericana ¡Histórico!

Hazaña rancagüina en Colombia. O’Higgins dio el batacazo ante Millonarios por el Grupo C de Copa Sudamericana al imponerse 2-1 en el Estadio El Campín de Bogotá y lograr el boleto a la siguiente ronda del certamen continental.

Necesitado de un triunfo como único resultado que le permitiera seguir con vida, el ‘Capo de Provincia’ supo arreglárselas para pegar primero y doble en la capital cafetalera.

A los 7’ un centro preciso de Francisco González fue aprovechado por Bastián Yáñez quien apareció en el segundo palo por detrás de la defensa para poner el 1-0 en El Campín.

Luego, a los 37’ los celestes darían otro golpe: un cabezazo de Alan Robledo tras un tiro de esquina, le permitió a los dirigidos por Lucas Bovaglio ponerse 2-0 antes del descanso.

O'Higgins hizo historia en la Copa Sudamericana (Photosport).

En el segundo tiempo, Millonarios se fue con todo en busca del descuento y lo encontró rápidamente a los 53’ a través de Rodrigo Contreras. El Tucu recibió en el área, giró y sacó un remate inatajable para Omar Carabalí.

Pese a los intentos desesperados del elenco azulado, el Capo de Provincia supo aguantar los embates y cerrar un triunfazo histórico que lo clasifica por primera vez en la historia a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Con este resultado, O’Higgins terminó en el segundo lugar de su grupo con 10 puntos, detrás de Sao Paulo que llegó a 12 unidades y deberá esperar un rival de los terceros de grupo de Copa Libertadores.

¡Así quedó la tabla del Grupo C!

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 São Paulo 6 3 3 0 6 1 5 12
2 O’Higgins 6 3 1 2 8 6 2 10
3 Millonarios 6 2 2 2 7 7 0 8
4 Boston River 6 1 0 5 5 12 -7 3
Rodrigo Realpe
