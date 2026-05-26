Tras Millonarios vs. O’Higgins: así quedó la tabla del Grupo C de Copa Sudamericana

Hazaña rancagüina en Colombia. O’Higgins dio el batacazo ante Millonarios por el Grupo C de Copa Sudamericana al imponerse 2-1 en el Estadio El Campín de Bogotá y lograr el boleto a la siguiente ronda del certamen continental.
Necesitado de un triunfo como único resultado que le permitiera seguir con vida, el ‘Capo de Provincia’ supo arreglárselas para pegar primero y doble en la capital cafetalera.
A los 7’ un centro preciso de Francisco González fue aprovechado por Bastián Yáñez quien apareció en el segundo palo por detrás de la defensa para poner el 1-0 en El Campín.
Luego, a los 37’ los celestes darían otro golpe: un cabezazo de Alan Robledo tras un tiro de esquina, le permitió a los dirigidos por Lucas Bovaglio ponerse 2-0 antes del descanso.
O'Higgins hizo historia en la Copa Sudamericana (Photosport).
En el segundo tiempo, Millonarios se fue con todo en busca del descuento y lo encontró rápidamente a los 53’ a través de Rodrigo Contreras. El Tucu recibió en el área, giró y sacó un remate inatajable para Omar Carabalí.
Cabezazo de Alan Robledo que Novoa no pudo contener y Millonarios, por ahora, queda eliminado.
Pese a los intentos desesperados del elenco azulado, el Capo de Provincia supo aguantar los embates y cerrar un triunfazo histórico que lo clasifica por primera vez en la historia a la segunda fase de la Copa Sudamericana.
Con este resultado, O’Higgins terminó en el segundo lugar de su grupo con 10 puntos, detrás de Sao Paulo que llegó a 12 unidades y deberá esperar un rival de los terceros de grupo de Copa Libertadores.
¡Así quedó la tabla del Grupo C!
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|São Paulo
|6
|3
|3
|0
|6
|1
|5
|12
|2
|O’Higgins
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|3
|Millonarios
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|4
|Boston River
|6
|1
|0
|5
|5
|12
|-7
|3