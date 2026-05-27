Gustavo Álvarez tambalea en San Lorenzo tras un nuevo fracaso: esto dijo sobre su futuro

El entrenador Gustavo Álvarez sufrió un nuevo golpe en San Lorenzo tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

El ex entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez sufrió un nuevo fracaso tras lo que fue la eliminación que vivió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con San Lorenzo, en la que en el último duelo cayó por 1-0 en condición de local ante Recoleta de Paraguay y quedó fuera de competencia.

Tras lo que fue este compromiso, el ex DT de los ‘Azules’ conversó con la prensa argentina y se expresó sobre la eliminación del ‘Ciclón’ en el torneo continental, la que dejó con mucha tristeza al plantel y acepta las críticas de los hinchas.

“El sentimiento después de la derrota y la eliminación no puede ser otro que tristeza. En los malos momentos hay que dar la cara. Normalmente me voy rápido al vestuario, pero hoy sentí que debíamos irnos todos juntos, con la cabeza alta y aceptando la reprobación”.

“Si uno acepta los aplausos, también tiene que aceptar los silbidos. La reacción de la gente hay que entenderla y respetarla”, comenzó señalando Álvarez.

Siguiendo en aquello, el DT no tuvo pelos en la lengua para indicar que el paso de San Lorenzo por esta Copa Sudamericana no fue de lo mejor y esto queda reflejado con la eliminación.

Álvarez vive un nuevo traspié en Argentina | Foto: Instagram

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“El paso por esta Sudamericana fue insuficiente. Esto se mide por resultados y el objetivo era clasificar. No lo logramos y hay que hacerse cargo”.

“La solución de los problemas nunca está en señalar. Jamás voy a exponer a los jugadores ni esquivar mi responsabilidad. Acá somos todos responsables, cada uno desde su lugar”, declaró.

Álvarez pone en duda su continuidad

Concluyendo, Álvarez puso su cargo como entrenador en duda para el futuro de San Lorenzo y todo esto debido a las elecciones que se efectuarán dentro del club en los próximos días, la que sin duda podrá ser clave para su permanencia en la institución.

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“Mi continuidad no depende de mi voluntad. En cualquier club te sostienen la capacidad, el perfil y los resultados. San Lorenzo no es la excepción”, cerró.

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