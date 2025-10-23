Mauricio Pellegrino volverá esta tarde al Estadio Nacional de Santiago, pero no para dirigir a Universidad de Chile precisamente, sino que como entrenador de Lanús para el vital compromiso por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.

El ex técnico de los azules vuelve a Chile tras su paso por el cuadro universitario, donde tuvo una sólida primera rueda hace un par de años, pero después el equipo se fue en picada hacia abajo y eso terminó gatillando su salida del club.

No habrá público azul esta tarde en el Estadio Nacional. | Foto: Photosport

Ahora, al mando del cuadro granate, Mauricio Pellegrino buscará dar el primer golpe en las semifinales de la Copa Sudamericana y le buscará aguar la fiesta a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, partido que se jugará sin la presencia de hinchas.

Una de las buenas noticias que recibió el estratega del cuadro argentino es la vuelta del ‘Cali’ Carlos Isquierdoz, quien asoma como titular para enfrentar a los azules y buscará imponer presencia en la cancha del Nacional.

Así las cosas, Lanús buscará dar el primer golpe ante un Estadio Nacional vacío esta tarde, situación ajena a la realidad de los azules quienes suelen jugar sus compromisos con una buena cantidad público.

La posible formación de Lanús

Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Isquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina, Agustín Cardozo en la contención; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera más adelantados; Walter Bou en el frente de ataque.