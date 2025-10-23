Universidad de Chile y Lanús de Argentina están a horas de iniciar lo que será su llave de semifinales dentro de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos se disputarán con todo lo que será el boleto a la final de la competición continental en esta apretada serie.

Para este partido, el conjunto argentino que es comandado por Mauricio Pellegrino llega con una gran racha para disputar este duelo, en la que suma ocho encuentros en todas las competencias sin saber de derrotas, cifra que hoy espera estirar con un positivo resultado en Chile.

El entrenador argentino, ya tiene prácticamente definida lo que será su oncena para este partido ante la Universidad de Chile, en la que uno de sus jugadores estelares está en una riesgosa situación y le podría dar un importante dolor de cabeza pensando en el duelo de vuelta.

La figura de Lanús que está apercibida ante la U

En este duelo ante la U, Lanús tiene en capilla a un importante jugador para este duelo, en la que en caso de recibir una tarjeta amarilla en este compromiso, se perderá el duelo de vuelta ante los ‘Azules’ en Argentina.

Medina si recibe una amarilla hoy, se pierde la vuelta ante la U | Foto: Getty Images

Se trata del joven volante Agustín Medina, uno de los grandes valores en el mediocampo del conjunto ‘Granate’, quien acumula dos tarjetas amarillas en esta fase final y en caso de sumar una en esta jornada, quedará fuera del segundo partido ante la U.

Por esto, la gran promesa argentina deberá tener mucho cuidado en esta jornada, en la que esperará poder cumplir un buen desempeño junto a su equipo y además, poder escapar de alguna amonestación en este partido.