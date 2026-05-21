La IA sorprende y se la juega con el resultado exacto en el partido entre U. Católica y Barcelona

La IA se la juega con su predicción para el duelo entre Universidad Católica y Barcelona.

Universidad Católica vive las horas previas a lo que será un partido crucial dentro de la Copa Libertadores, en la que los dirigidos por Daniel Garnero se alistan para lo que será su partido clave ante Barcelona por la quinta fecha del grupo D.

Como es de costumbre, en Bolavip Chile le consultamos a la Inteligencia Artificial sobre lo qué puede suceder en este duelo entre los ‘Cruzados’ y el ‘Ídolo de Ecuador’, en la que sorprende a todos con su pronóstico.

“Católica viene de un empate valioso 0-0 vs Cruzeiro y victoria en liga. En casa es fuerte en esta Libertadores (invicto). Ya le ganó 2-1 a Barcelona en Guayaquil (goles de Zampedri y Montes). Históricamente domina este cruce en Libertadores”, declara por la UC

“Viene de una importante victoria 1-0 vs Boca Juniors (Villalba) y 3-0 en liga, pero tiene problemas defensivos (ha recibido goles en todos sus partidos de grupos) y llega con bajas importantes (suspensiones)”, menciona por los ecuatorianos.

La IA predice un triunfo de la UC | Foto: Photosport

La predicción de la IA para la UC y Barcelona

Para este duelo, Grok, la IA de ‘X’, se la juega con el resultado para este importante partido entre Universidad Católica y Barcelona, en el que ilusiona a lo de la ‘Franja’ con su predicción.

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“¿La predicción?: la IA vaticina un triunfo para la Universidad Católica, en el que se la juega con un 2-1 para el elenco de Daniel Garnero, en donde señala que los visitantes dejarán espacios por la necesidad de ganar, pero la UC aprovechará los espacios”

Esta predicción sin duda que llena de ilusión a los hinchas de la UC, quienes en esta jornada esperan que su equipo de el gran golpe en la mesa y puedan quedarse con la victoria ante Barcelona, que les permita poder avanzar a la próxima fase.

En Síntesis

El director técnico Daniel Garnero dirige a Universidad Católica en la Copa Libertadores.

dirige a Universidad Católica en la Copa Libertadores. Universidad Católica venció previamente por 2-1 a Barcelona en Guayaquil.

venció previamente por 2-1 a Barcelona en Guayaquil. La inteligencia artificial Grok predijo un triunfo 2-1 para Universidad Católica.