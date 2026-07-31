Juan Román Riquelme reaccionó este viernes a la clasificación de Boca Juniors ante O’Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana. El presidente del conjunto ‘Xeneize’ se mostró crítico al rendimiento del plantel boquense tras haber avanzado desde los lanzamientos penales luego de haber caído 1-0 en el tiempo reglamentario.
En diálogo con la prensa trasandina, el otrora exfutbolista no tuvo piedad con el plantel que dirige Adolfo Arruabarrena. “Los jugadores tienen mucho que hablar, porque no te pueden hacer un gol de lateral… Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien”.
En esa línea, el timonel de Boca apuntó que “tenemos cosas que mejorar. Ayer nos hicieron un gol de lateral, y si no pasaba eso, Boca clasificaba sin ir a los penales. Entonces, a veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquitas”, agregó el exmediocampista.
Por otro lado, Riquelme evitó criticar a Tomás Aranda por el penal que falló ante O’Higgins en la definición tras ‘picar’ el balón y entregárselo fácilmente a las manos del arquero Omar Carabalí. “Yo no soy técnico, soy dirigente. Como dirigente, trato de ayudar, trato de que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel”, cerró.
"NO TE PUEDEN HACER UN GOL DE LATERAL. SI TE HACEN UN GOL DE LATERAL ES PORQUE NO HAS MARCADO BIEN, ESO NO TIENE QUE VER CON LO ANÍMICO"— SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026
✍️ Juan Román Riquelme
📺 #ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/iimbCGGItv
En síntesis…
- Autocrítica por el gol recibido: Juan Román Riquelme cuestionó al plantel tras perder 1-0 con O’Higgins, señalando que “no te pueden hacer un gol de lateral” por distracciones evitables.
- Margen de mejora: El presidente de Boca afirmó que deben corregir fallos tácticos, ya que de no haber concedido ese tanto habrían clasificado directamente sin pasar por los penales.
- Respaldo a Aranda y su rol: Evitó juzgar al juvenil Tomás Aranda por fallar su penal al picar la pelota, marcando su límite como dirigente para enfocar su labor en apoyar al plantel y al cuerpo técnico.