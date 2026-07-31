El presidente de Boca Juniors tuvo duras palabras para el plantel Xeneize tras eliminar a O'Higgins de Copa Sudamericana.

Juan Román Riquelme reaccionó este viernes a la clasificación de Boca Juniors ante O’Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana. El presidente del conjunto ‘Xeneize’ se mostró crítico al rendimiento del plantel boquense tras haber avanzado desde los lanzamientos penales luego de haber caído 1-0 en el tiempo reglamentario.

En diálogo con la prensa trasandina, el otrora exfutbolista no tuvo piedad con el plantel que dirige Adolfo Arruabarrena. “Los jugadores tienen mucho que hablar, porque no te pueden hacer un gol de lateral… Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien”.

En esa línea, el timonel de Boca apuntó que “tenemos cosas que mejorar. Ayer nos hicieron un gol de lateral, y si no pasaba eso, Boca clasificaba sin ir a los penales. Entonces, a veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquitas”, agregó el exmediocampista.

Por otro lado, Riquelme evitó criticar a Tomás Aranda por el penal que falló ante O’Higgins en la definición tras ‘picar’ el balón y entregárselo fácilmente a las manos del arquero Omar Carabalí. “Yo no soy técnico, soy dirigente. Como dirigente, trato de ayudar, trato de que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga un buen plantel”, cerró.

"NO TE PUEDEN HACER UN GOL DE LATERAL. SI TE HACEN UN GOL DE LATERAL ES PORQUE NO HAS MARCADO BIEN, ESO NO TIENE QUE VER CON LO ANÍMICO"



✍️ Juan Román Riquelme



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En síntesis…