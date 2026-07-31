El técnico de O'Higgins elogió a sus jugadores y lamentó la caída por penales ante Boca Juniors en Copa Sudamericana.

O’Higgins estuvo muy cerca de dar el golpe en la Copa Sudamericana tras derrotar 1-0 a Boca Juniors en el Estadio Codelco El Teniente en los noventa minutos. Sin embargo, en la definición a los penales el elenco rancagüino no pudo repetir su gran actuación y terminó inclinándose ante el conjunto Xeneize, quien se llevó la clasificación a octavos de final.

Pese a la eliminación, el técnico Lucas Bovaglio valoró el esfuerzo de sus dirigidos y destacó la imagen que dejó el equipo frente al gigante argentino. “La sensación es la de un profundo orgullo con este grupo de jugadores”, señaló en conferencia de prensa.

O’Higgins cayó de pie ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana (Photosport).

El entrenador aseguró que sus jugadores estuvieron a la altura pese a la derrota en La Bombonera. “Sabíamos que iba a ser difícil revertir el resultado en Buenos Aires. Sin embargo, el equipo hizo un buen partido, se puso arriba en el marcador. Después del 1-0 intentamos con el doble nueve aumentar la diferencia y tuvimos una opción para hacer el segundo gol”, afirmó.

Sobre la definición desde los doce pasos, Bovaglio evitó buscar responsables y atribuyó el desenlace a los detalles propios de este tipo de instancias. “Después en los penales no nos tocó. Como en otra oportunidad fuimos ganadores en una tanda, hoy no nos tocó”, comentó.

Finalmente, el estratega volvió a respaldar a su plantel y aseguró que, pese al dolor por la eliminación, se siente plenamente identificado con la forma en que compitió O’Higgins. “Lo que le dije a los muchachos es que siento un profundo orgullo por cómo compiten, cómo se entregan y el compromiso que tienen. Es un placer entrenar a este grupo. Si teníamos que caer, era de esta forma, entregando todo y yendo para adelante. Me encantaría estar festejando la clasificación, pero esta vez no nos tocó”.

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En resumen…