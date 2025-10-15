Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán en la semifinal de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos se jugarán el todo por el todo para lograr su clasificación a la final del torneo.

El duelo de ida entre ambos equipos se disputará en el Estadio Nacional el próximo jueves 23 de octubre a las 19:00 horas, en la que el reducto de Ñuñoa no podrá tener espectadores tras la sanción que le dio CONMEBOL a la U tras la barbarie en Avellaneda.

Ante esta situación, Lanús de Argentina tomó una importante decisión con sus hinchas para lo que será su duelo de ida ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Como los hinchas del ‘Granate’ no podrán decir presente en el duelo de ida en Chile, el club argentino realizará una llamativa acción con sus hinchas para que puedan seguir a su equipo en este partido

Lanús y su pantalla gigante para el duelo de ida ante la U

En las últimas horas, en sus redes sociales el conjunto de Lanús informó que instalará una pantalla gigante en las inmediaciones del Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez para poder seguir este encuentro.

Lanús y su plan para ver la llave ante la U | Foto: Getty Images

“La ida de Semis de Sudamericana la vivimos juntos con pantalla gigante. Que nuestro aliento cruce la cordillera, grana de mi vida”, informaron en sus redes.

Los hinchas de Lanús podrán decir presente en este duelo con una entrada gratis para los socios y no socios del club, en la que esperan tener una gran cantidad de gente para poder apoyar al conjunto argentino.