Piero Maza comete un error garrafal en Copa Sudamericana y así reacciona Leandro Paredes

Leandro Paredes reconoció que el plantel de Boca se percató del error de Piero Maza en el segundo tiempo: "Dijo que...".

El árbitro chileno Piero Maza volvió a hacer de las suyas tras cometer un insólito error reglamentario en el triunfo de Boca Juniors por 3-1 sobre Deportivo Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El juez nacional dirigió el encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, pero su actuación quedó marcada por una curiosa confusión: permitió que Boca realizara el saque inicial en ambos tiempos, pese a que el reglamento establece que el equipo que no inicia el partido debe efectuar el saque al comienzo del segundo tiempo.

Piero Maza arbitró la ida entre Boca Juniors y Recoleta (Getty Images).

Leandro Paredes: “Sí nos dimos cuenta…”

La situación no pasó inadvertida para los jugadores ni para los hinchas, y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde el error de Maza incluso fue comentado por el propio capitán Xeneize, Leandro Paredes. Tras el encuentro, el mediocampista reconoció que el plantel advirtió el error desde la cancha.

“Sí, nos dimos cuenta”, respondió el volante entre sonrisas durante la entrevista posterior al partido. El campeón del mundo también reveló que la decisión fue tomada directamente por el árbitro chileno, por lo que los futbolistas simplemente acataron la instrucción: “El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, explicó Paredes

Más allá del error arbitral, Boca sacó ventaja en la serie con su victoria por 3-1 y llegará con una importante diferencia al partido de vuelta frente al conjunto paraguayo.

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