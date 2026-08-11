El delantero chileno fue oficializado en el CF Montreál, y desde Norteamérica entregaron detalles de su contrato y salario en la MLS.

Durante la tarde de este martes, CF Montréal confirmó la llegada de Alexis Sánchez, quien firmó club canadiense hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer. El acuerdo, según dio a conocer el club a través de un comunicado también incluye una opción para que continúe en la temporada 2027-28.

La llegada del goleador histórico de La Roja tendrá un importante impacto en la estructura salarial del conjunto canadiense. Si bien el monto exacto de su contrato todavía no ha sido informado oficialmente, todo apunta a que el tocopillano será uno de los futbolistas mejor pagados del plantel.

Según los datos oficiales de MLS Players, el jugador con el salario más alto actualmente en Montréal es el volante ofensivo español Iván Jaime Pajuelo, quien registra un salario base de US$1.920.000 y una compensación total de US$2.211.000 por temporada. En el segundo lugar aparece el delantero ghanés Prince Owusu quien percibe un salario de US$1,3 millones.

¿Cuánto ganará Alexis Sánchez en la MLS?

Aunque el club no ha revelado los términos económicos de la operación, Sports Illustrated reveló que Alexis Sánchez tendrá un sueldo cercano a los US$803.125 por temporada, cifra que lo colocaría inmediatamente entre los jugadores mejor remunerados de CF Montréal.

Además, su llegada está contemplada bajo la figura de “Jugador Designado”, mecanismo que permite a los clubes de la MLS contar con futbolistas cuyos salarios exceden los límites habituales de la liga.

Publicidad

La cifra sin duda, representa una baja sustancial respecto de lo que percibía en su última etapa en el Sevilla, donde su salario habría rondado el millón de euros por temporada, equivalente aproximadamente a 100 millones de pesos chilenos mensuales.

Así, el arribo del “Maravilla” se suma a otros nombres nacionales que esta temporada se suman a la MLS donde destacan Thomas Guillier, Alexander Aravena, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gonzalo Tapia y Williams Alarcón.