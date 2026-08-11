Universidad Católica sigue en racha en la Copa Libertadores 2026 y este martes sacó un empate 1-1 en la ida de los octavos de final.

Este martes Universidad Católica volvió a sacar un resultado positivo en su visita a Argentina, esta vez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde empató 1-1 con Estudiantes de La Plata.

Los dirigidos por Daniel Garnero remaron desde atrás para traerse un punto y mantener la llave abierta, donde buscarán definirla a su favor la próxima semana en Santiago.

El Pincharrata abrió rápidamente el marcador con el gol de Joaquín Tobio Burgos a los cuatro minutos del primer tiempo, ante una endeble defensa de la UC.

De ahí en adelante La Franja de a poco se fue metiendo en el partido, aunque con muy pocas chances de gol, pues el goleador Fernando Zampedri estaba muy solo en el ataque.

Pero en los 80′ el Toro sacó la varita y se las ingenió para rematar de distancia, tiro que se desvió en un defensor de Estudiantes y se coló por encima del arquero Fernando Muslera.

¡LO IGUALARON! Zampedri sacó un remate, la pelota se desvió en Núñez y de esa manera llegó el 1-1 de U. Católica vs. Estudiantes en La Plata.



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La mala noticia para los precordilleranos, es que Zampedri volvió a ser amonestado y se perderá la vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Qué resultado necesita la UC para clasificar?

Con este empate en el bolsillo, Universidad Católica ahora necesita vencer por cualquier resultado a Estudiantes en la revancha, para poder clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras que si vuelven a igualar, la llave se resolverá a través de lanzamientos penales.

¿Cuándo es la revancha entre U. Católica y Estudiantes?

El partido de vuelta de esta llave de octavos de final se disputará el próximo martes 18 de agosto a las 20:30 horas en el Claro Arena de Las Condes.

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En síntesis