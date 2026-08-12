Adiós al gran fichaje que quería Fernando Ortiz en Colo Colo: “Nunca llegó ninguna propuesta”

Finalmente desde el extranjero confirmaron que Colo Colo nunca mandó una propuesta formal por el gran anhelo de Fernando Ortiz.

La teleserie de Diego Valdés y su posible llegada a Colo Colo llegó a su fin. Desde Argentina confirmaron que el volante chileno continuará en Vélez Sarsfield y no se moverá del conjunto de Liniers en este mercado de pases.

El mediocampista era uno de los grandes anhelos del técnico albo Fernando Ortiz de cara al segundo semestre, principalmente por el conocimiento que tiene del jugador, a quien dirigió durante su etapa en el América de México.

Sin embargo, el interés nunca se transformó en una propuesta formal. Así lo confirmó el director deportivo de Vélez, Ricardo Álvarez, quien en conversación con Radio ADN aseguró que no llegó ninguna oferta por Valdés. “De Colo Colo nunca llegó nada, nunca se nos acercó ninguna propuesta. Diego está muy bien y estamos contentos con él”, señaló el dirigente.

Diego Valdés seguirá en Vélez Sarsfield (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images).

Valdés, además, tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2027, por lo que su salida dependía de que Colo Colo realizara una propuesta concreta para negociar con el club argentino.

Según información de ADN Deportes, Vélez había fijado en torno a los 700 mil dólares el monto necesario para dejar partir al chileno. La dirigencia del cuadro argentino estaba dispuesta a conversar con los albos para analizar una eventual salida, pero finalmente esa negociación nunca llegó a iniciarse formalmente.

Publicidad

De esta manera, Fernando Ortiz deberá buscar otra alternativa para reforzar el mediocampo de Colo Colo, mientras Diego Valdés continuará defendiendo la camiseta de Vélez Sarsfield, al menos por ahora.

En síntesis…