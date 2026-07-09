El Romántico Viajero abrochó un ajustado triunfo 2-3 en Valparaíso, pero terminó citado a los escritorios de la ANFP por culpa de un error de logística.

Universidad de Chile cosechó una valiosa e intensa victoria por 2-3 frente a Santiago Wanderers en Playa Ancha, casi abrochando su clasificación a Octavos de Final de la Copa Chile.

Sin embargo, los azules sufrieron un desajuste imprevisto en los escritorios, luego de que el árbitro Piero Maza consignara en su informe oficial un insólito descuido con la indumentaria deportiva del equipo santiaguino.

El réferi principal no dudó en dejar por escrito una infracción cometida por los universitarios.

“El Club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul”, redactó Maza, evidenciando que la U terminó jugando el compromiso con los pantalones del mismo color que su rival de turno. Con esto, cuadro azul quedó formalmente citado a comparecer ante el Tribunal Autónomo de Disciplina para el próximo martes 14 de julio.

La U jugó con shorts blancos, pese a que estaba previamente estipulado que jugara con azules.

¿Qué dicen las bases? El castigo financiero que acecha a la U

A pesar de la gravedad de la desatención logística en el vestuario, las huestes universitarias pueden respirar aliviadas en lo estrictamente deportivo, puesto que el reglamento de la Copa Chile 2026 no contempla la resta de puntos por esta índole de faltas, limitando el bando de los castigos al plano netamente económico.

El Título VI del reglamento, específicamente en su Artículo 35 correspondiente a la “Indumentaria deportiva”, estipula los siguientes parámetros: La Gerencia de Ligas Profesionales, en conjunto con la Comisión Arbitral, informa con 72 horas de anticipación el uniforme exacto que debe portar cada club en la cancha.

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El texto detalla que el uso de la vestimenta asignada es mandatorio sobre el pasto.

La multa en pesos: El incumplimiento de cualquier pieza del uniforme informado será sancionada con una multa de hasta 50 UF según la estimación del tribunal. En la actualidad, dicho monto equivale a poco más de 2 millones de pesos chilenos que deberán salir de las arcas del Centro Deportivo Azul (CDA).