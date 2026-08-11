Fernando Zampedri entrega una pésima noticia a Universidad Católica en la Copa Libertadores

El goleador y capitán, Fernando Zampedri le da una mala noticia a la Universidad Católica.

Universidad Católica hoy tenía un importante duelo dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ disputaban el partido de ida por los octavos de final ante Estudiantes de La Plata en Argentina, en donde.

Dejando de lado lo que fue este resultado, el equipo que es comandado por Daniel Garnero recibió una pésima noticia para lo que será el compromiso de vuelta, en la que tendrá una importante baja.

Será la del delantero y capitán, Fernando Zampedri, quien no podrá estar disponible para el partido de vuelta en el Claro Arena, siendo una baja fundamental para la Universidad Católica.

¿La razón? el goleador de la Universidad Católica vio la tarjeta amarilla en el duelo de ida ante Estudiantes, en donde llegó a su tercera amonestación dentro del torneo, la que le significa un partido de suspensión al ‘Toro’.

Zampedri vio la amarilla y se pierde la vuelta | Foto: Photosport

En los primeros minutos del partido, Fernando Zampedri vio la tarjeta amarilla tras una fuerte infracción al defensor Eric Meza, la que el árbitro brasileño, Raphael Claus decidió en amonestar al goleador de la UC.

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De esta forma, el entrenador Daniel Garnero tendrá un importante trabajo dentro de la Universidad Católica, en la que para el duelo de vuelta contará con la gran baja de su goleador.

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