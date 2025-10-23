Nuevamente la violencia en el fútbol muestra su peor cara en nuestro país, luego que un grupo de hinchas de Universidad de Chile apedrearon el bus de Lanús en su llegada al Estadio Nacional para el duelo de ida de la semifinal de Copa Sudamericana.

Según registros desde el interior del bus del plantel argentino, y que se viralizaron en redes sociales, un pequeño grupo de barristas de la U lanzó objetos contundentes al vehículo y quebró algunos vidrios, provocando el susto en la delegación visitante.

Tras el indignante momento, uno de los referentes del conjunto ‘Granate’ explotó en redes sociales y lanzó un duro mensaje contra los violentos hinchas de la U que apedrearon el bus y dejaron tambaleando el duelo de semifinales.

Fue Eduardo ‘Toto’ Salvio quien subió una historia en Instagram con la imagen de la piedra que impactó al bus. “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!! Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar”, lanzó.

Por ahora el duelo entre Universidad de Chile y Lanús se mantiene programado para las 19:00 horas en el estadio Nacional. Ambos conjuntos buscan un cupo para la final de la Copa Sudamericana 2025.

La potente historia de ‘Toto’ Salvio en redes sociales