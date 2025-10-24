El partido entre Universidad de Chile y Lanús tuvo un final caliente en el Estadio Nacional, toda vez que el árbitro Anderson Daronco cobrara correctamente un penal a favor de los azules en el minuto 94 cuando parecía que el conjunto trasandino se quedaba con el triunfo.

Increíblemente, el reclamo que se produjo en el recinto ñuñoíno traspaso fronteras: los hinchas de Lanús reclamaron efervescentemente en Redes Sociales el cobro arbitral, asegurando que fueron claramente perjudicados por el juez brasileño.

Para sorpresa de nadie, hubo hinchas de Independiente que se cuadraron con el reclamo granate en Redes Sociales, donde inundaron de publicaciones a favor de Lanús y en contra de la U: “Tienen un pacto con la CONMEBOL los chilenos”, “¿Qué favor le debe Domínguez a la U?” y “A nosotros también nos robaron”, fueron algunos de los epítetos que se leían en Redes Sociales.

Lo cierto es que la llave entre Universidad de Chile e Independiente se decidió por la salvaje acción de los hinchas del Rojo amparadas por su dirigencia, situación que la CONMEBOL no dejó pasar fácilmente y le dio, con toda razón, el pase a la U a las semifinales.

En el caso del penal agónico de Cardozo el día de ayer, el jugador de Lanús se iba tirando al suelo para que le cobren foul y Anderson Daronco no compró, marcando la pena máxima que derivó en el empate azul.

Así las cosas, a Universidad de Chile le espera un clima hostil en Buenos Aires tras lo sucedido con Independiente y por el ambiente que se creará en Lanús donde no habrá presencia de hinchas chilenos en la revancha.

¿Qué necesita Universidad de Chile ante Lanús?

Universidad de Chile necesita ganar por cualquier marcador para instalarse en la final de la Copa Sudamericana. En caso de empate en los 90 minutos habrá penales, mientras que una derrota los deja eliminados.