Una insólita jugada tuvo como víctima al delantero Salomón Rodríguez en la caída de Montevideo City Torque por 2-1 en su visita a Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana, donde el jugador que pertenece a Colo Colo no pudo convertir su octavo gol con el equipo charrúa.

El artillero de 26 años estuvo a un detalle de volver a festejar con la camiseta celeste, pues a los 30 minutos del primer tiempo conectó con una tijera de zurda un tiro de esquina pasado, donde había quedado en el camino el arquero Ignacio Arce.

Cuando el balón se dirigía en dirección al arco desprotegido, intervino su compañero Kevin Silva, quien intentó asegurar el gol prácticamente debajo del arco, pero terminó enviando el balón sobre el travesaño con una volea de derecha mal ejecutada.

La jugada rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se ve claramete a Rodríguez reclamarle a su compañero por la acción.

En ese momento el partido estaba empatado 1-1, pero 10 minutos más tarde el conjunto argentino convirtió el gol del triunfo a través de Juan Randazzo, que convirtió los dos goles de Riestra.

Mira el VIDEO a continuación:

¡¡¡ES EL ERRADO DEL AÑO!!! No se puede creer la chance que desperdició Kevin Silva en la derrota 1-2 de Montevideo City contra Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 3 del Grupo F de la CONMEBOL #Sudamericana. ¿Y si dejaba pasar la pelota…? 😳🤯😱 pic.twitter.com/fFH1Qmob16 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

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Cabe recordar que Salomón Rodríguez está a préstamo hasta diciembre en Montevideo City Torque, por lo que deberá volver a Colo Colo a fin de año, considerando que tiene contrato vigente con el Cacique hasta 2027.

En síntesis