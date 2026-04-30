Anoche Palestino empató sin goles con Gremio de Porto Alegre por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La Cisterna se vistió de gala, pues recibieron a dos astros de talla mundial, uno de ellos incluso habló de Colo Colo.

Hablamos del volante Arthur Melo, el delantero brasileño Willian y el goleador danés Martin Braithwaite, este último con pasado en el Barcelona, donde fue compañero de Arturo Vidal entre 2019 y 2020.

Tras el partido, el dos veces mundialista con Dinamarca conversó con la prensa nacional en zona mixta, donde fue consultado por algún equipo del fútbol chileno e inmediatamente reconoció al Cacique.

“Claro, obviamente Colo Colo. Es un equipo grande, lo conozco”, respondió a los medios presentes.

Ante la posibilidad de jugar algún día en el cuadro popular o si el propio Vidal lo ha invitado a venir al balompié nacional, Braithwaite fue bastante moderado en su respuesta: “No, no me ha hablado de eso y si me llamara estoy contento en Gremio”.

Finalmente, tuvo palabras de buena crianza al referirse a los chilenos que ha tenido de compañero a lo largo de su carrera, como Alexander Aravena, Enzo Roco y el propio King.

“Tengo sensaciones buenas con ellos, buenas personas, eso es muy visto de los chilenos”, cerró el atacante de 34 años.

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En síntesis