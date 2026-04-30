La campaña de Unión Española en el Campeonato Nacional de Primera B 2026 ha estado lejos de las expectativas iniciales. Pese a la reciente victoria sobre Deportes Santa Cruz, el rendimiento general del equipo no convence y la necesidad de elevar el nivel jerárquico del plantel es una prioridad para la gerencia deportiva.

En ese contexto, tres nombres con pasado en el club han comenzado a sonar con fuerza para reforzar al equipo que dirige Ronald Fuentes de cara a la segunda mitad del torneo.

Se trata de los mediocampistas Ariel Uribe, quien actualmente milita en Universidad de Concepción, y de César Pinares que viene de salir abruptamente de Deportes Limache.

A ellos se suma el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, hoy en las filas de Vélez Sarsfield en Argentina. Sus posibles retornos asoman como el gran golpe al mercado que busca la escuadra de Independencia para asegurar el retorno a la división de honor.

César Pinares suena en Unión Española.

La postura de Ronald Fuentes

En la previa del duelo ante Curicó Unido por la décima fecha, el técnico Ronald Fuentes abordó estas opciones, aunque evitó confirmar nombres específicos para proteger la interna de sus dirigidos. “Sería faltarle el respeto a los jugadores que están en el plantel, nombres seguramente se van a dar muchos, como normalmente pasa en esto”, señaló el estratega este miércoles.

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Sin embargo, Fuentes reconoció que el trabajo con la gerencia es constante y que la disposición del futbolista será clave para concretar cualquier arribo. “Lo más importante más que nombres propios, es que puedan querer estar acá con nosotros y que tengan la opción de venir, más que todo desde lo económico”, detalló el DT.

El factor económico: El gran obstáculo

El técnico hispano fue realista respecto a las arcas del club, entendiendo que el descenso ha modificado el presupuesto para incorporaciones. “Sabiendo que el club está en otra categoría, las platas no son las mismas que en Primera”, advirtió Fuentes, dejando en claro que cualquier negociación deberá ajustarse a la realidad financiera de la Primera B.

Actualmente, el cuerpo técnico se encuentra en una etapa de diagnóstico para no fallar en la elección de los refuerzos. “Estamos en un proceso que estamos con tiempo, tenemos nombres sin duda, pero estamos en el proceso de definir bien cuáles son los puestos que vamos a reforzar en relación a las necesidades que siento yo tenemos como plantel”, concluyó el entrenador, quien espera que los nuevos nombres le den el salto de calidad necesario para pelear el ascenso directo.