Anoche se vivió una hecho inédito en el partido entre Palestino y Gremio de Porto Alegre por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el arquero Sebastián Pérez fue la gran figura tras atajar tres penales consecutivos.

Así tal cual, el Zanahoria fue clave para mantener el 0-0 en el marcador y robándose todas las miradas en La Cisterna con la triple atajada al delantero Carlos Vinicius a los 17 minutos del primer tiempo.

En primera instancia el árbitro Guillermo Guerrero sancionó penal para Gremio, lanzamiento inicial que fue tapado por Pérez. Pero se tuvo que repetir dos veces por adelantamiento e invasión del área, donde el ex Universidad Católica volvió a evitar la caída de su valla.

Su actuación fue aplaudida por un histórico del fútbol chileno, quien en su misma posición brilló en los tres grandes, la Selección Chilena e incluso en el extranjero. Se trata de Óscar Wirth, que elogió al portero de 35 años en diálogo con BOLAVIP.

“El hecho que haya atajado tres penales en una sola jugada compadre, es una cuestión para tenerlo presente. Esas cosas no son casualidades, son reacciones y ejecuciones que hay que dejarlas en un marco, porque no se va a dar muy a menudo”, comenzó diciendo.

“Efectivamente, en los penales uno intuye, no es una adivinaza. Hay bastante diferencia entre intuir y adivinar. Entonces acá conociendo a las personas que están rematando, se supone que el arquero intuye que va a hacer cierta ejecución y coincide con lo que él pensó”, agregó.

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“Uno aplaude cuando esto se transforma en una instancia o en dos instancias, pero en tres instancias… es como para tenerlo en un marco aparte de lo que significa atajar un penal nomás”, completó Wirth.

Sebastián Pérez le atajó los tres penales a Carlos Vinicius. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis

Sebastián Pérez atajó tres penales consecutivos ante Gremio a los 17 minutos del partido.

atajó tres penales consecutivos ante a los 17 minutos del partido. El encuentro de Copa Sudamericana entre Palestino y Gremio terminó empatado 0-0 en La Cisterna.

entre y Gremio terminó empatado en La Cisterna. El histórico Óscar Wirth elogió la triple atajada del portero de 35 años ante Vinicius.