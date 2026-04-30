Tras la ratificación de Cecilia Pérez como presidenta de Azul Azul, el sueño del estadio propio volvió a tomar fuerza en el seno de los hinchas de Universidad de Chile. Si bien la nueva timonel de la concesionaria puso paños fríos al máximo anhelo, no son pocas las voces quienes piden que el sueño se concrete lo antes posible.

Si bien el deseo está instalado, fue la propia exvocera de Gobierno, quien se encargó de aterrizar el sueño del estadio. “Si nuestro mandato se acompaña de autoridades valientes que vean eventualmente el estadio de Universidad de Chile como un legado hacia el país y nos apoyen sin poner trabas, ese sueño puede ser una realidad. Me he comprometido con el directorio para trabajar por ese sueño. El día que sea una realidad, lo van a saber. Vender humo no es parte de mi esencia”, dijo.

Sueños más, sueños menos, en Bolavip Chile le preguntamos a la inteligencia artificial cómo imagina el diseño del estadio de Universidad de Chile, en caso que su construcción se concrete durante la administración de Cecilia Pérez. La respuesta, fue un coloso moderno para 60 mil personas ubicado en la perifería de la Región Metropolitana.

Cecilia Pérez puso paños fríos al sueño del estadio propio en Universidad de Chile (Photosport).

Así sería el estadio de Universidad de Chile según la IA

El diseño preliminar contempla un coloso deportivo bautizado como Estadio Leonel Sánchez, diseñado bajo estándares internacionales de última generación y con una capacidad proyectada de 60.000 asistentes, lo que lo convertiría en el principal recinto deportivo del país.

A diferencia de intentos fallidos en décadas anteriores, el plan actual se enfoca en terrenos ubicados en la periferia de la Región Metropolitana. Esta decisión responde a un doble objetivo: asegurar una superficie que permita la construcción de una ciudad deportiva integral y minimizar el impacto acústico y vial en zonas de alta densidad residencial. El proyecto incluye un plan de conectividad mediante buses eléctricos de acercamiento y una amplia zona de aparcamientos inteligentes.

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El diseño arquitectónico se destaca por una fachada envolvente con tecnología LED, capaz de cambiar de color y proyectar información institucional hacia el exterior. En su interior, el recinto contará con: Palcos VIP, Césped híbrido de alto tráfico y conectividad 5G.

El nombre del recinto es un homenaje directo a Leonel Sánchez, máximo referente histórico de la institución. Según el diseño, el acceso principal contará con un Museo Histórico de la U, donde se exhibirán trofeos como la Copa Sudamericana 2011 y se rendirá tributo al Ballet Azul. Además, las butacas estarán dispuestas de forma tal que, en conjunto, formen el icónico emblema del club y el tradicional “chuncho” en las tribunas laterales.

La colosal imagen del estadio de la U, según la IA