Universidad Católica golpeó fuerte en Ecuador y dio nuevamente sorpresa como visitante en la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero mostró personalidad desde el arranque y antes de los 25 minutos ya tenía encaminado el partido ante Barcelona de Guayaquil, con una ventaja que terminó siendo decisiva.
El primer golpe llegó a los 17’, cuando Clemente Montes desbordó con gran velocidad por la banda y metió un pase preciso para Fernando Zampedri. El “Toro”, siempre atento en el área, definió con potencia para abrir el marcador y desatar la ilusión cruzada en territorio ecuatoriano.
La UC no bajó el ritmo y fue por más. Apenas cinco minutos después, tras un córner, Justo Giani pivoteó el balón y encontró completamente solo a Montes, quien apareció en el área para definir de cabeza a quemarropa y poner el 2-0. El delantero fue una de las grandes figuras del compromiso, participando directamente en ambos goles.
Triunfazo de la UC en Ecuador por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)
En el complemento, Barcelona intentó reaccionar y logró descontar a los 79’ mediante Milton Céliz, pero no le alcanzó para cambiar la historia. Universidad Católica supo sostener la ventaja y se quedó con un triunfo de oro en condición de visitante.
Así queda el Grupo D tras el triunfo de la UC
Con esta victoria, Universidad Católica se instala en la parte alta del Grupo D con 6 puntos, misma cantidad que Boca Juniors y Cruzeiro, en una lucha que promete ser intensa hasta el final.
En tanto, Barcelona de Guayaquil queda en el fondo de la tabla sin unidades, complicando seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|U. Católica
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|2
|Boca Juniors
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|3
|Cruzeiro
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|4
|Barcelona SC
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0