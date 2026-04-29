Universidad Católica golpeó fuerte en Ecuador y dio nuevamente sorpresa como visitante en la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero mostró personalidad desde el arranque y antes de los 25 minutos ya tenía encaminado el partido ante Barcelona de Guayaquil, con una ventaja que terminó siendo decisiva.

El primer golpe llegó a los 17’, cuando Clemente Montes desbordó con gran velocidad por la banda y metió un pase preciso para Fernando Zampedri. El “Toro”, siempre atento en el área, definió con potencia para abrir el marcador y desatar la ilusión cruzada en territorio ecuatoriano.

La UC no bajó el ritmo y fue por más. Apenas cinco minutos después, tras un córner, Justo Giani pivoteó el balón y encontró completamente solo a Montes, quien apareció en el área para definir de cabeza a quemarropa y poner el 2-0. El delantero fue una de las grandes figuras del compromiso, participando directamente en ambos goles.

Triunfazo de la UC en Ecuador por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

En el complemento, Barcelona intentó reaccionar y logró descontar a los 79’ mediante Milton Céliz, pero no le alcanzó para cambiar la historia. Universidad Católica supo sostener la ventaja y se quedó con un triunfo de oro en condición de visitante.

Así queda el Grupo D tras el triunfo de la UC

Con esta victoria, Universidad Católica se instala en la parte alta del Grupo D con 6 puntos, misma cantidad que Boca Juniors y Cruzeiro, en una lucha que promete ser intensa hasta el final.

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En tanto, Barcelona de Guayaquil queda en el fondo de la tabla sin unidades, complicando seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.