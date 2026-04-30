Chile vs. Paraguay Sub 17 Femenino: a qué hora y dónde y cómo ver el partido por el Sudamericano

La Selección Chilena Femenina Sub 17 continúa su participación en el Sudamericano de la categoría y ahora se prepara para un duelo vital ante la Selección de Paraguay, válido por la cuarta fecha del Grupo A.

Las dirigidas por Vanessa Arauz buscarán su segundo triunfo en la competencia, resultado que las encamine a las semifinales del torneo y mantenga viva la ilusión de pelear por un cupo en el Mundial de Marruecos 2026.

Por su parte, las guaraníes tuvieron libre en la tercera jornada y han conseguido una victoria en el certamen, un 1-0 ante Bolivia.

La chilena Catalina Muñoz es la actual goleadora del torneo con 3 tantos | FOTO: Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh

Cabe recordar que el Sudamericano que se disputa en Asunción entrega cuatro cupos para la cita mundialista, por lo que el duelo ante las locales cobra especial relevancia en las aspiraciones de La Roja.

¿A qué hora juega Chile vs. Paraguay Sub 17 por el Sudamericano?

El encuentro entre Chile y Paraguay se disputará este jueves 30 de abril a las 19:00 horas de nuestro país, en el Estadio Ypané.

Publicidad

¿Cómo y dónde ver a Chile vs. Paraguay en el Sudamericano Sub 17?

El trascendental compromiso será transmitido por la Señal 2 de T13 En Vivo, además de sus plataformas digitales.

Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen.