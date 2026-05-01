Sin duda que el hombre del momento en el fútbol chileno es el arquero Sebastián Pérez de Palestino, quien dio la vuelta al mundo al atajar tres penales de forma consecutiva en el partido contra Gremio de Porto Alegre por Copa Sudamericana.
El Zanahoria lo hizo ante el delantero brasileño Carlos Vinícius el pasado miércoles en el Estadio Municipal de La Cisterna, donde mantuvo su arco en cero pese a que el árbitro mandó a repetir la ejecución en dos ocasiones ante el adelantamiento del ex Universidad Católica.
Su actuación no dejó indiferente a nadie, incluso un histórico golero nacional salió a llenarlo de flores. Se trata de Marcelo ‘Rambo’ Ramírez, quien en conversación con BOLAVIP destacó lo hecho por Pérez: “Notable. ¿Qué quieres que te diga? Notable. Es récord”.
En seguida, recordó cuando atajó dos penales en un clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile: “Me tocó una vez que me repetían el penal contra la U y que lo atajé dos veces. Pero estas tres veces… Bueno, es histórico, quedó para los récords, porque nunca lo habíamos visto que un arquero le repitan dos veces el penal y lo ataje. Más el que atajó cuando lo cobraron, tres veces el mismo penal. Es notable, notable”.
“Pérez yo creo que viene haciendo muy buenas campañas hace rato y esto un poco ratifica todo su nivel. Así que solo felicitarlo. Tres penales, tremendo. Lo encuentro realmente notable”, completó sobre las felicitaciones al golero árabe.
Sebastián Pérez tuvo una actuación rutilante ante Gremio. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
Los futuros arqueros de Chile
En la instancia, el mundialista en Francia 1998 también destacó la camada de nuevos arqueros que ha ido saliendo en el país.
“Yo creo que siempre históricamente Chile, algunas veces más, algunas veces menos, pero siempre tiene buenos arqueros. Siempre ha sacado buenos arqueros y hace rato ya que vienen saliendo buenas camadas de arqueros”, indicó.
Seguido, nombró a algunos de ellos: “Está el mismo Nacho González, está Pérez, está (Omar) Carabalí. De los jóvenes ahora está (Vicente) Bernedo, viene apareciendo (Tomás) Ahumada de Audax, (Lawrence) Vigouroux que está en Europa, también notable. Yo creo que tenemos muy buenos arqueros”.
Marcelo Ramírez es crítico con la administración de Aníbal Mosa en Colo Colo: “Su liderazgo ha sido errático”
